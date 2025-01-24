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Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака и перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
18
Рецепт блюда

Яйца и лаваш – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных и сытных блюд. Еще лаваш может быть основой для вкусных и сытных трубочек с разными начинками.

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Блюдо из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, лаваша и с зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • тортилья или лаваш
  • 2 яйца
  • соль
  • сыр
  • руккола и шпинат

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду, сверху выложите тортилью, дайте прихватиться и переверните.

Основа для блюда

2. Сверху выложите крем-сыр, рукколу и шпинат.

Зелень и сыр

Сверните пополам и можно сразу есть!

Готовое блюдо

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