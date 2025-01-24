Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака и перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за 10 минут

Яйца и лаваш – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных и сытных блюд. Еще лаваш может быть основой для вкусных и сытных трубочек с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, лаваша и с зеленью.

Ингредиенты:

тортилья или лаваш

2 яйца

соль

сыр

руккола и шпинат

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду, сверху выложите тортилью, дайте прихватиться и переверните.

2. Сверху выложите крем-сыр, рукколу и шпинат.

Сверните пополам и можно сразу есть!

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