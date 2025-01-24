Видео дня
Что приготовить из лаваша и яиц для завтрака и перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за 10 минут
Яйца и лаваш – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных и сытных блюд. Еще лаваш может быть основой для вкусных и сытных трубочек с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, лаваша и с зеленью.
Ингредиенты:
- тортилья или лаваш
- 2 яйца
- соль
- сыр
- руккола и шпинат
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду, сверху выложите тортилью, дайте прихватиться и переверните.
2. Сверху выложите крем-сыр, рукколу и шпинат.
Сверните пополам и можно сразу есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: