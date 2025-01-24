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Самая полезная намазка из яиц: как приготовить вкусное блюдо за 5 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,9 т.
Самая полезная намазка из яиц: как приготовить вкусное блюдо за 5 минут

Яйца – очень ценный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных омлетов, яичницы, а также глазуньи. Еще яйца можно пожарить, сварить, приготовить майонез, а также намазки и закуски, салаты.

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Вкусная намазка с яйцами и тунцем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц, с тунцем и свежими огурцами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • сваренные яйца
  • 1 баночка тунца
  • 2 огурца
  • 1 ст.л. с горкой крем-сыра
  • соль по желанию

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разомните вилкой, добавьте тунец, порезанный огурец, соль, крем-сыр, специи и перемешайте.

Намазка из яиц

2. Подавайте с гренками!

Готовая закуска

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