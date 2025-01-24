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Самая полезная намазка из яиц: как приготовить вкусное блюдо за 5 минут
Яйца – очень ценный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных омлетов, яичницы, а также глазуньи. Еще яйца можно пожарить, сварить, приготовить майонез, а также намазки и закуски, салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц, с тунцем и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- сваренные яйца
- 1 баночка тунца
- 2 огурца
- 1 ст.л. с горкой крем-сыра
- соль по желанию
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, разомните вилкой, добавьте тунец, порезанный огурец, соль, крем-сыр, специи и перемешайте.
2. Подавайте с гренками!
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