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Пляжи, как на Мальдивах: куда уехать в отпуск, когда дома зима

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
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Пляжи, как на Мальдивах: куда уехать в отпуск, когда дома зима

Зимний отпуск нам часто хочется провести в тёплых краях. И в самом деле получить песчаные пляжи, как на Мальдивах, отличную погоду и роскошное кристально чистое море можно за вполне посильную сумму денег.

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Как пишет издание Express, все это предлагает египетский курортный город Хургада. В феврале температура воздуха здесь может достигать приятных 25 °C, а девять часов солнечного света в день дадут отдохнуть от пасмурности европейской зимы.

Пляжи, как на Мальдивах: куда уехать в отпуск, когда дома зима

Хотя вечера в Хургаде зимой могут быть прохладными, все же этот сезон является прекрасным временем для отдыха здесь. Так вы избежите зноя летних месяцев, а температура будет идеальной для исследования всего, что может предложить Хургада.

Любителям пляжного отдыха обязательно стоит посетить остров Гифтун – одну из скрытых жемчужин Красного моря. Чтобы добраться туда, нужно будет совершить часовую поездку на лодке от Хургады. Мелководье острова идеально подходит для снорклинга.

Пляжи, как на Мальдивах: куда уехать в отпуск, когда дома зима

Для тех, кого интересуют известные исторические места Египта, экскурсию в Луксор можно совершить в течение одного дня. Также из города регулярно отправляются рейсы в Каир. Кроме того, можно посетить Mini Egypt Park – уникальный парк моделей, демонстрирующий миниатюрные версии знаковых достопримечательностей Египта, включая пирамиды.

Кроме того, в Большом аквариуме Хургады, одном из самых больших в Африке, можно заглянуть в морскую жизнь Красного моря. Здесь обитают такие редкие виды, как тигровые акулы и орляковые скаты.

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