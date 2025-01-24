Пляжи, как на Мальдивах: куда уехать в отпуск, когда дома зима

Зимний отпуск нам часто хочется провести в тёплых краях. И в самом деле получить песчаные пляжи, как на Мальдивах, отличную погоду и роскошное кристально чистое море можно за вполне посильную сумму денег.

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Как пишет издание Express, все это предлагает египетский курортный город Хургада. В феврале температура воздуха здесь может достигать приятных 25 °C, а девять часов солнечного света в день дадут отдохнуть от пасмурности европейской зимы.

Хотя вечера в Хургаде зимой могут быть прохладными, все же этот сезон является прекрасным временем для отдыха здесь. Так вы избежите зноя летних месяцев, а температура будет идеальной для исследования всего, что может предложить Хургада.

Любителям пляжного отдыха обязательно стоит посетить остров Гифтун – одну из скрытых жемчужин Красного моря. Чтобы добраться туда, нужно будет совершить часовую поездку на лодке от Хургады. Мелководье острова идеально подходит для снорклинга.

Для тех, кого интересуют известные исторические места Египта, экскурсию в Луксор можно совершить в течение одного дня. Также из города регулярно отправляются рейсы в Каир. Кроме того, можно посетить Mini Egypt Park – уникальный парк моделей, демонстрирующий миниатюрные версии знаковых достопримечательностей Египта, включая пирамиды.

Кроме того, в Большом аквариуме Хургады, одном из самых больших в Африке, можно заглянуть в морскую жизнь Красного моря. Здесь обитают такие редкие виды, как тигровые акулы и орляковые скаты.

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