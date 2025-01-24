Топ-5 вещей, которые не стоит делать, если вы хотите избавиться от плесени дома

Споры плесени не только смотрятся неэстетично, они могут вызвать аллергическую реакцию вашей иммунной системы. Однако, как только плесень проникнет в ваш дом, ее полное уничтожение может быть невероятно сложным и дорогим.

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Подрядчик по устранению плесени обратился к TikTok, чтобы поделиться пятью вещами, которые он никогда не будет делать, чтобы предотвратить появление плесени в своем доме и избавиться от него.

По его словам, первое, чего следует избегать, чтобы предотвратить вспышку плесени, это использовать отбеливатель для ее очистки.

"Это не работает", - сказал эксперт на видео. Хотя отбеливатель можно использовать для очистки небольшого количества плесени, обычно это не рекомендуется как основной метод из-за потенциальных проблем со здоровьем и того факта, что он может не полностью уничтожить корневую систему плесени. Плесень продолжит расти под поверхностью и через короткое время вернется на очищенный вами участок.

Его следующий совет будет интересен всем потенциальным покупателям жилья, поскольку он сказал, что никогда не купит дом, не проведя должной проверки плесени. Проверка плесени отличается от обычной проверки дома, поскольку она специально проверяет разные типы плесени, которые могут быть скрыты в доме.

"Генерального обзора недостаточно", – написал подрядчик.

Третья вещь, которую он утверждал, что никогда не сделает – учитывая риск появления плесени – это установка джакузи в своей ванной комнате.

"Ванны-джакузи славятся плесенью", – сказал он, показывая ванную, покрытую плесенью снаружи.

"Четвертое — покупка дома в зоне затопления" — следующее, чего он советовал избегать, поскольку утверждал, что имущество не было восстановлено должным образом.

Он также сказал, что игнорировать истоки в доме – плохая идея, поскольку они могут привести не только к развитию плесени, но и структурным повреждениям и рискам для здоровья, если их не лечить.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от запаха плесени из полотенец.

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