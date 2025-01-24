Когда жизнь подбросила лимонов: ароматный чизкейк по рецепту Лизы Глинской

Говорят, что если жизнь подбросила лимонов, стоит взять соль и текилу и наслаждаться жизнью. Но поскольку алкоголь вредит здоровью, то лучше приготовить ароматный лимонный чизкейк.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала шеф-повар Лиза Глинская. Этот невероятный десерт будет прекрасно смаковать до семейного чаепития.

Ингредиенты

Сахарное печенье – 150 г

Сливочное масло 72% – 70 г

Мягкий творог жирный – 600 г

Сливки 22% – 150 мл

Яйцо – 3 шт.

Сок лимона – 2 ст.л.

Ванильный пудинг – 20 г

Цедра лимона – 1 шт.

Способ приготовления

1. Размельченное печенье соединяем с маслом комнатной температуры, доводим эту смесь до однородности и утрамбовываем ею дно формы для выпекания. Кладем на 30 мин в холодильник.

2. Перебиваем блендером творог с сахаром, цедрой и сливками до гладкой консистенции, после чего по одному добавляем яйца.

3. Параллельно смешиваем лимонный сок с пудингом и вливаем в творожный крем.

4. Вытаскиваем основание из холодильника, выкладываем на него сырную массу и выпекаем примерно час при температуре 160 °C.

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