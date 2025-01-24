Когда жизнь подбросила лимонов: ароматный чизкейк по рецепту Лизы Глинской
Говорят, что если жизнь подбросила лимонов, стоит взять соль и текилу и наслаждаться жизнью. Но поскольку алкоголь вредит здоровью, то лучше приготовить ароматный лимонный чизкейк.
Как правильно это сделать, в Instagram рассказала шеф-повар Лиза Глинская. Этот невероятный десерт будет прекрасно смаковать до семейного чаепития.
Ингредиенты
- Сахарное печенье – 150 г
- Сливочное масло 72% – 70 г
- Мягкий творог жирный – 600 г
- Сливки 22% – 150 мл
- Яйцо – 3 шт.
- Сок лимона – 2 ст.л.
- Ванильный пудинг – 20 г
- Цедра лимона – 1 шт.
Способ приготовления
1. Размельченное печенье соединяем с маслом комнатной температуры, доводим эту смесь до однородности и утрамбовываем ею дно формы для выпекания. Кладем на 30 мин в холодильник.
2. Перебиваем блендером творог с сахаром, цедрой и сливками до гладкой консистенции, после чего по одному добавляем яйца.
3. Параллельно смешиваем лимонный сок с пудингом и вливаем в творожный крем.
4. Вытаскиваем основание из холодильника, выкладываем на него сырную массу и выпекаем примерно час при температуре 160 °C.
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