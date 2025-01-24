Универсальный вариант: маникюр Риты Оры расхвалили в сети

В 2025 году Рита Ора продолжает являться одной из главных икон моды и красоты, влияя на новые тенденции маникюра. Певица недавно поделилась новым дизайном своих ногтей в Instagram, который уже успел привлечь внимание многих модниц и специалистов отрасли.

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В этот раз она выбрала глубокий серый оттенок, подходящий для холодного зимнего сезона. После нескольких месяцев любви к минималистичным образам, Рита возвращается в более изысканный и элегантный маникюр, прекрасно дополняющий ее стиль.

Певица выбрала для своих ногтей цвет, созданный в сотрудничестве с Chanel Beauty, что придает маникюру роскошь и утонченность. На изображении в Instagram она поделилась впечатлением от нового оттенка, написав: "Этот цвет ногтей @chanelofficial действительно впечатляет". Оттенок, который Рита выбрала, вероятно, является частью линейки LE VERNIS от бренда Chanel и называется "PARTICULIÈRE".

Этот лак сочетает в себе приглушенные коричневые и серые тона, создавая универсальный и стильный маникюр, подходящий к разным типам кожи. Его глянцевое покрытие придает элегантность и современный вид, что делает маникюр идеальным для зимы 2025 года. Изящный оттенок стал новым фаворитом не только у Риты Оры, но и среди модниц по всему миру, стремящихся создать элегантный, но одновременно естественный образ.

Лаки для ногтей LE VERNIS от Chanel давно обрели популярность среди знаменитостей благодаря своей длительной ультрасияющей финишной обработке. Известно, что Селена Гомес часто выбирает прозрачный розовый оттенок "Балерина" для своих красных дорожек, демонстрируя безупречный стиль. Похоже, новый оттенок, выбранный Ритой, может стать следующим трендом среди любителей изящного маникюра.

До этого Рита Ора предпочитала маникюры в стиле "ногтей с молочной ванной". Этот тренд был популярен среди знаменитостей и имел мягкий, мечтательный вид, напоминавший эффект после спа-процедуры. Известные модницы, такие как Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и Никола Пельц-Бекхэм, неоднократно выбирали эту технику для своих пожилых образов. Тем не менее новый серый оттенок показывает, что Рита Ора выбрала более сдержанный и элегантный стиль для холодного сезона.

Для того чтобы достичь идеального результата с лаком Chanel, нужно придерживаться нескольких простых шагов. Для начала важно увлажнить кутикулу с помощью масла Chanel L'HUILE CAMÉLIA. Затем наносится базовое покрытие LA BASE CAMÉLIA для разглаживания ногтей. Основной оттенок окрашивается двумя слоями лака LE VERNIS, после чего применяется верхнее покрытие LE GEL COAT для дополнительного блеска и стойкости.

Новое трендовое решение Риты Оры дает советы по созданию маникюра, сочетающего элегантность с современными тенденциями. В 2025 году модницам придется обращать внимание на простоту, элегантность и изысканность, ориентируясь на такие тренды, как минимализм в маникюре и акцент на естественные оттенки. Этот маникюр в сером цвете представляет собой пример того, как можно достичь идеального вида с минимумом деталей, при этом выглядя стильно и роскошно.

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