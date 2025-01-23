Куда поехать в Африке: 7 направлений для путешествия мечты

Африка – континент, завораживающий своей неповторимой красотой, разнообразием природы и культурными особенностями. Это место где встречаются древние традиции и современные реалии, где огромные пустыни, тропические леса, величественные горы и широкие саванны создают невероятные пейзажи.

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Путешествие в Африку – это возможность погрузиться в атмосферу приключений, узнать больше об истории континента и встретиться с невероятными животными в их среде обитания. Издание Lonely Planet рассказало о 7 лучших направлениях для исследования континента.

Прогулка по Нилу

Всю историческую романтику и меланхолию старого Египта можно найти в путешествии по Нилу. Можно выбрать традиционную фелуку с белыми парусами или отдохнуть на борту круизного лайнера, оборудованного бассейном. Эксперты советуют выбрать направление на север, в пустынные города.

В Ком Омбо можно узнать о древнеегипетском календаре и истории фараонов, а в Эдфу, где расположен большой храм Гора. Остановившись в Луксоре, вы увидите Карнак, самый известный храм страны, и Долину Царей. Воротами для путешествий по Нилу на север является Асуан, который имеет хорошее сообщение с главными узлами Каира и Луксора воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Большое переселение животных в Кении и Танзании

Большое переселение на саванных равнинах Серенгети в Танзании и Масаи-Мара в Кении – одно из последних действительно диких зрелищ природы. Следуя инстинктам, отточенным на протяжении тысячелетий, стада из почти двух миллионов антилоп гну и зебр, казалось бы, двигаются как одно целое, идут за дождями и лугами в бесконечных поисках выживания, постоянно преследуемые хищниками. Также можно погрузиться в легендарное восточноафриканское сафари.

Лучшее время стать свидетелем Великого переселения животных – с апреля по октябрь, хотя разные этапы могут происходить в течение года.

Кейптаун и Garden Route, Южная Африка

Пребывание в Кейптауне, естественно, сочетается с посещением соседних винодельческих регионов. Стоит отправиться в живописное путешествие по знаменитой Садовой дороге (Garden Route), которая начинается в заливе Моссел, в 380 км к востоку от Кейптауна и продолжается к востоку. Здесь можно исследовать полосу пляжей, лагун и лесов вокруг Книсны.

Марокко

Долина Айт-Бугмез в Марокко – это мир, отдаленный от хаоса и суеты базаров Марракеша. Здесь традиционная сельская жизнь сочетается с трекинговыми тропами, в частности трехдневным переходом по горному массиву М'Гоун в Айт-Али-Н'Ито. Посетите воскресный базар Табанта, насладитесь сельской жизнью или отправляйтесь в поход к сезонному озеру Изугар на восточной части долины. 57-километровый маршрут M'Goun Traverse можно разделить на три дня, с последним ночлегом в Aït Ali N'Ito, или продлить напрямую в село Имлиль.

Обзор гор Высокого Атласа с местным гидом будет способствовать более глубокому культурному опыту, особенно в селах, где говорят на языках амазигов.

Сафари на лодке через Окаванго в Ботсване

Дельта Окаванго – одно из самых удивительных мест на нашей планете. Расположенная в пустыне Калахари, эта дельта славится своим богатым биоразнообразием. Именно здесь, среди безграничных пространств воды и растительности, обитает множество диких животных, которых можно наблюдать во время увлекательного сафари на лодке.

Профессиональный совет: планируйте посетить с мая по сентябрь, когда уровень воды идеален для сафари.

Круиз между островами Кабо-Верде

Каждый остров Кабо-Верде – это отдельный мир. На острове Фого повсюду есть признаки вулканической активности: на пляжах с черным песком, в лавовых полях вокруг заброшенных деревень и на сельскохозяйственных угодьях, где на плодородной почве растут лучшие виноградники архипелага.

Боа-Виста, напротив, напоминает странное столкновение Сахары и Карибского бассейна – высохшая внутренняя часть, где расположены ветряные дюны пустыни Виана и золотые пляжи, что омываются морем. Другие населенные острова Кабо-Верде (в общей сложности их девять) усеяны разнообразными ландшафтами, что обеспечат невероятные впечатления.

Водопад Виктория в Зимбабве

Водопад Виктория – это одно из самых удивительных природных чудес света, которое ежегодно привлекает тысячи туристов. Расположенный на реке Замбези, на границе Замбии и Зимбабве, этот водопад поражает своим величием и красотой. Его ширина достигает более 1,7 километра, а высота – 108 метров. Когда вода падает с такой высоты, образуется густое водяное облако, видно издалека.

Хванге является крупнейшим национальным парком страны, охватывающим 14 650 квадратных километров дикой природы с мопановыми лесами и усеянными пальмами по равнинам, где проживает "Африканская большая пятерка": львы, буйволы, леопарды, слоны и носороги.

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