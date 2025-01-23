Водителей предостерегли от распространенной привычки: она 'убивает' авто

Большинство украинцев почти каждый день пользуются автомобилем, чтобы ездить на работу, в магазин или посетить близких. В таком случае очень легко сформировать привычки, которые могут вызвать опасные ситуации или повредить жизненно важные компоненты.

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Как оказалось, одна из самых распространенных привычек, которая в конечном итоге может обойтись особенно дорого – это "езда" на сцеплении, пишет OBOZ.UA.

Эксперты советуют водителям каждый раз убеждаться, что они полностью сняли ногу с педали сцепления между переключением передач и когда она не используется. Даже малейший нажим на педаль может привести к преждевременному износу.

Особенно распространенной проблемой для автомобилистов, сталкивающихся с интенсивным трафиком во время своих путешествий, является то, что водитель держит ногу на педали, когда автомобиль стоит.

Хотя это может помочь водителям как можно быстрее двинуться с места, не переключая передачу, эта практика может привести к ряду последствий, в том числе к более быстрому износу сцепления.

В крайних случаях сцепление может выйти из строя среди поездки, заставляя водителей останавливаться, как только это будет безопасно, и покупать блок на замену, который обычно стоит немало.

Раньше OBOZ. UA рассказывал о том, что нужно проверить в автомобиле перед дальней поездкой зимой.

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