Ради роли готовы на все: 5 известных актеров, солгавшие о себе, чтобы пройти кастинг

В мире профессионального кино жесткая конкуренция, поэтому актерам иногда приходится идти на хитрости, чтобы получить желанную роль. Например, бывают случаи, когда они сильно приукрашивают правду или не говорят ее до конца.

Видео дня

Кому из известных актеров приходилось лгать, чтобы попасть в желанный проект, рассказывает OBOZ. UA.

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон известен зрителями по сериалу "Сумерки". Он также снимался в блокбастере Кристофера Нолана "Довод" и супергеройском фильме Мэтта Ривза "Бэтмен".

В начале творческого пути, чтобы его резюме выглядело более внушительным, Роберту приходилось приукрашивать действительность. В частности, он часто врал, что учится в престижной театральной школе RADA (Королевская академия драматического искусства) и это давало положительный эффект.

Мила Кунис

Мила Кунис попала на кастинг в сериале "Шоу 70-х", когда ей было всего 14 лет. И чтобы ее не забраковали из-за юного возраста, девушка добавила себе 4 года.

Она сказала, что ей уже 18-ть, получила роль, а когда съемочная группа узнала правду, ее не стали выгонять. Тем более, что возраст Милы никаких проблем для съемок не создал.

Эдди Редмэйн

Эдди Редмэйн ("Фантастические звери и где их искать") обладает множеством талантов, но на лошади ездить не умеет. Из страха, что это станет препятствием для получения роли в телесериале "Елизавета I" он соврал режиссеру Тому Хуперу, что уверенно держится в седле.

На съемочной площадке стало понятно, что актер не имеет представления, как обращаться с лошадьми. К счастью, все закончилось благополучно, хотя Эдди все же пришлось записаться на курсы верховой езды, чтобы удержаться в проекте.

Хлоя Грейс Морец

Хлоя Грейс Морец в подростковом возрасте обманула директора по кастингу, чтобы получить роль Изабель в фильме "Гюго". Она приписала себе британское происхождение, так как, по ее мнению, это увеличивало шансы на прохождение кастинга.

Юную актрису быстро вывели на чистую воду, но зачли ей вранье в плюс и даже посоветовали проделать подобный трюк с самим Скорсезе.

Это сработало. Легендарный режиссер долго не догадывался об обмане, а когда понял, что его провели, съемки "Гюго" уже были в разгаре и он не стал ничего менять.

Крис Хемсворт

Мужчины актеры обычно склонны добавлять себе несколько лишних сантиметров роста, но Крису Хемсворту с его 1.9 м часто приходилось на кастингах уменьшать эту цифру.

Впрочем, он идеально подошел со своей фактурой для проекта "Тор", где отлично сыграл Бога грома.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, об известных актерах, которые никогда не смотрят фильмы со своим участием.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.