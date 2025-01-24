Как легко приучить собаку реагировать на кличку: кинолог поделился секретом

Научить собаку отзываться по кличке – это одна из важнейших команд, которую нужно освоить, и часто именно с ней возникают трудности.

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Эксперт по дрессировке собак Сэм Хоук знает это очень хорошо, поэтому он обратился к пользователям TikTok со своим золотым советом для владельцев домашних животных.

"Вы когда-нибудь звали свою собаку, а она полностью игнорировала вас или хотела сбежать? От этого есть лекарство", – заявляет он в начале видео, раскрывая секрет идеальной дрессировки.

"Шаг первый – перестаньте звать собаку, если вам нечего предложить ему. Подумайте об этом так: если ваши друзья каждый день пишут вам сообщения, и девять раз из десяти просто для того, чтобы пожаловаться, сколько времени пройдет, пока вы перестанете отвечать?" – объяснил Сэм.

То же касается вашей собаки, поэтому прекратите посылать ей "сообщение с жалобами". "Если вы зовете ее, это должно быть достойно ее времени", – продолжил эксперт. Его стратегия проста – время от времени зовите своего любимца просто для того, чтобы чем-нибудь угостить или похвалить, а не только для того, чтобы продемонстрировать послушание.

"Это создает положительную ассоциацию с приходом за вызовом", — сказал Сэм. "Я формирую привычку в таких важных местах, как парк". Но одного этого не всегда достаточно.

По словам эксперта, стоит тренироваться как можно больше даже тогда, когда собака занята чем-нибудь другим.

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