Что нужно сделать с гортензиями в январе, чтобы они обильно цвели весной

Гортензии – это выносливые цветы, которые могут пережить суровую холодную зимнюю погоду, но есть один вид работ, которые следует провести именно в январе, чтобы весной получить обильное цветение.

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Как утверждают эксперты по садоводству, именно сейчас идеальное время, чтобы добавить немного мульчи на ваши клумбы с гортензиями, пишет OBOZ.UA.

Мульчирование – это покрытие поверхности почвы вокруг растения слоем природного материала, который помогает защитить корни от экстремальных погодных условий, а также разлагается, добавляя питательные вещества в почву.

Эксперты по садоводству поделились, что одной из лучших мульчей для гортензий является кора, которая может помочь остановить любые потенциальные зимние повреждения.

Удалите верхний дюйм компоста и замените его мульчей, чтобы добавить защитный слой на зимний сезон. Это не только помогает утеплить вокруг растения, это также защитит почву и питательные вещества от неизбежного сильного дождя.

Зимой цветы, скорее всего, погибают из-за того, что корни постоянно замерзают, а затем расмерзаются, что покрывает растение чрезмерной влагой и может вызвать гниение.

Мульчирование гортензий будет действовать как природный изолятор – защитный барьер вокруг растения, регулирующий температуру, чтобы предотвратить повреждение корней.

Как правильно мульчировать гортензии зимой.

Все, что вам нужно сделать, это нанести слой мульчи толщиной в пять сантиметров вокруг грунта ваших гортензий.

Не используйте слишком много мульчи, поскольку это может задушить корни, поскольку вода не сможет проникнуть в почву.

Не забудьте оставить щель вокруг основания растения (около 10 сантиметров), чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как оградить гортензии от январских холодов.

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