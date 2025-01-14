Самый простой способ защитить гортензию от январских холодов

Гортензия – красивое растение с большими овальными листьями, цветущее в летний период. В зависимости от сорта, ее соцветия могут образовывать шар, метелку или зонтик самых разных оттенков.

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Увы, многие садоводы не знают, как поступать с растениями при наступлении холодов, и что нужно в этом случае делать.

В этой статье OBOZ. UA расскажет об особенностях ухода за гортензиями в январе.

Лучший способ спасти гортензию от мороза, оставить ее в покое

Лучший способ защитить гортензии в январе прост: все, что вам нужно сделать — это не замечать их. В это время года они находятся в состоянии покоя, и, если их обрезать сейчас, растение станет более уязвимыми.

Эксперты об этой проблеме говорят так: "Есть две основные группы гортензий — цветущие на прошлогоднем приросте и на приросте этого года. Первые формируют свои почки в течение предыдущего вегетационного сезона, приходящийся на конец лета или начало осени. Обрезая их в январе, вы рискуете оборвать почки, что приведет к отсутствию цветов в течение года. Поэтому лучше всего оставить их в покое до наступления весны".

Что касается гортензий на новом приросте, их бутоны формируются в течение текущего вегетационного периода. Это означает, что гортензиям с новой древесиной еще предстоит вырастить свои цветы. Однако и здесь лучше повременить с обрезкой до конца зимы или начала весны.

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