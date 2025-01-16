Как отучить собаку лаять на других животных и бежать за ними

Дрессировка собак может быть достаточно сложной задачей, если вы не знаете, с чего начать.

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Кинолог Тейлор Сезанн, обладающая огромным количеством поклонников в сети, поделилась в TikTok одним секретом, чтобы привлечь внимание вашей собаки и отучить ее отвлекаться на других животных.

На видео, собравшем колоссальные 357 700 лайков и 1100 комментариев, она общается со своей собакой, держа лакомство в руках, но при этом пес не тянется к ним, ведь он сосредоточен на зрительном контакте со своей хозяйкой.

Эта замечательная техника, которая называется "тренировка сосредоточенности", по сути направлена на достижение зрительного контакта вашего пушистого друга, когда его привлекает нечто соблазнительное.

"Когда ваша собака сможет сделать это – отвести взгляд от отвлекающего фактора, а затем навести его на вас, тогда можно считать, что вы добились успеха в дрессировке. И ваш домашний любимец больше не будет лаять на другую собаку, белку, и рваться к ним сломя голову, таща на поводок", – рассказала эксперт.

Чтобы применить этот трюк, Тейлор советует держать под рукой запас лакомства и поводок.

"Глаза и нос вашей собаки будут магнитом для лакомства, поэтому мы воспользуемся этим в нашу пользу и подтянем его, чтобы установить с нами зрительный контакт", – продолжила она.

Именно этот навык поможет вам удержать собаку, когда та захочет погнаться за другим пушистым объектом на ее горизонте.

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