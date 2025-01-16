В стиле old money: звезда 'Русалочки' показала изысканный маникюр. Фото

Казалось бы, что может быть необыкновенного во французском маникюре ? Однако актриса и певица, звезда фильма "Русалочка" Холли Бейли сумела удивить своих фанатов.

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Бейли называют одной из самых больших любительниц креативных дизайнов в Голливуде. Не подвела она и в этот раз. В своем Instagram девушка показала нежный френч с V-образным кончиком. Такой маникюр назвали оригинальным вариантом в стиле old money – именно этот стиль, как ожидается, будет в этом году господствующим в нейл-дизайне.

На днях актриса опубликовала и фото из студии, где она работает над новой музыкой. По крайней мере, на это намекает кадр, в котором она держит гриф гитары. При этом можно во всех деталях посмотреть интересный маникюр Бейли.

Девушка избрала для себя короткие ногти квадратной формы. Она покрыла всю пластину лаком нюдового оттенка, а кончики украсила белыми полосами, создававшими V-образную форму.

Бейли уже демонстрировала необычные варианты французского маникюра. К примеру, меняла классический белый на металлизированный золотой лак. Новая версия – еще одно доказательство того, что звезда обожает эксперименты с классикой, и они ей удаются.

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