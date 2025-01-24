УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Идеальная заправка для любого салата: всего несколько ингредиентов

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
510
Идеальная заправка для любого салата: всего несколько ингредиентов

В любом современном салате основную роль при формировании вкуса играют совсем не его ингредиенты. Именно от заправки зависит вкус готового блюда, а также уровень удовольствия с которым вы будете его употреблять.

Видео дня

Фудблогер Вика Королевская в Instagram представила рецепт идеальной заправки для салата. Она не перебьет, а лишь подчеркнет вкус его ингредиентов, сделав блюдо невероятно вкусным.

Идеальная заправка для любого салата: всего несколько ингредиентов

Ингредиенты

  • Американская горчица – 50 гр.
  • Французская горчица в зернах – 40 гр.
  • Сок лимона – 20 мл.
  • Мед – 35 гр.
  • Масло растительное – 200 мл.

Тонкости приготовления

1. Можно использовать подсолнечное и оливковое масла в соотношении 1:1.

Идеальная заправка для любого салата: всего несколько ингредиентов

2. Добавляйте масло постепенно, тонкой струйкой, постоянно взбивая. Если добавить все масло сразу или взбивать слишком быстро, соус может расслаиваться.

Идеальная заправка для любого салата: всего несколько ингредиентов

3. Если соус расслоился, перемешайте все ингредиенты снова, кроме масла, и добавляйте его постепенно. В конце аккуратно введите расслаенную смесь в новый соус.

Идеальная заправка для любого салата: всего несколько ингредиентов

4. Готовый соус можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике до 2 недель.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал, как приготовить творожный соус.