Что сделать, чтобы омлет стал пышным: добавьте один ингредиент

Омлет – один из популярнейших завтраков, которые можно приготовить из яиц. Но часто он может разочаровать вас, особенно если получится резиновым.

Видео дня

Чтобы избежать этого, Джен Эддинс в фитнес-блоге Peanut Butter Runner поделилась своим секретным ингредиентом, который она рекомендует использовать в рецепте. По ее словам, это – сыр.

"Поверьте мне, когда я скажу, что добавление сыра в яичницу делает ее очень рыхлой и вкусной — немного сырной и идеально соленой", – заверила она.

Пользователь отметила, что для хорошего результата добавить "большую вилку сыра из цельного молока" в разбитые яйца, а затем взбить вилкой, чтобы соединить.

После этого вам просто нужно растопить на сковороде чуть-чуть соленого сливочного масла, но держите его на слабом огне, чтобы масло не подрумянилось или не пригорело.

Затем пора добавить яйца, но будьте с ними осторожны. Яйца нежные, потому не начинайте интенсивно помешивать.

Вместо этого осторожно размешайте их лопаткой. Осторожно перемешивая, вы увидите, как яйца начинают застывать.

Снимите омлет с огня за несколько минут до полной готовности и дайте им "дойти" на горячей сковородке.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать омлет еще более пухлым по рецепту Гордона Рамзи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.