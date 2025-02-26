Как сделать омлет еще пышнее: секреты раскрыл Гордон Рамзи

Всемирно известный шеф-повар Гордон Рамзи имеет особый ингредиент, который он добавляет к омлету, что делает его удивительно рыхлым.

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Добавление сливочного сыра улучшит вкус ваших яиц и сделает их более нежными, чем обычно, заверил он.

Еще один совет шеф-повара: никогда не взбивайте яйца венчиком, вместо этого лучше использовать резиновый шпатель.

Как правильно добавить сливочный сыр

По совету шеф-повара лучше всего сделать это непосредственно перед тем, как снимать блюдо со сковороды. Добавив в смесь холодные молочные продукты именно в этот момент, вы гарантируете, что яйца не пережарятся.

Чтобы яичница была еще более рыхлой, вместо молока добавьте воду, что сделает яйца более густыми.

Рамзи обычно жарит яйца примерно четыре минуты, и он никогда не добавляет соль перед приготовлением.

Шеф-повар готовит яичницу на среднем огне, поскольку высокая температура может сделать ее резиновой. Он снимает сковородку с огня, как только творог начнет густеть, и позволяет яйцам продолжать жариться вне источника тепла в течение 20 секунд, а затем возвращает на плиту на 90 секунд.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить идеальную жидкую яичницу.

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