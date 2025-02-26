Как отвадить пауков от садовых фонарей: действенные советы

Пауков привлекают садовые фонари, потому что они всегда тянутся к свету, но вы можете отвадить их с помощью натуральных средств.

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Эксперты поделились своими советами по использованию теплого освещения и сильных ароматов, таких как лаванда и цитрусовые, чтобы избавиться от пауков, пишет OBOZ.UA.

Хотя пауки безвредны, скопление паутины на садовых фонарях со временем может быть непривлекательным и сделать пространство неряшливым.

Паукам не нравятся сильные запахи, такие как лавандовое масло или цитрусовые, поэтому добавьте несколько капель у светильников, чтобы отпугнуть их.

Переход на более теплые белые светодиодные фонари также может являться решением проблемы, поскольку пауков и насекомых больше привлекает яркое освещение холодных белых тонов. Выбор янтарного или желтого света вместо ярко-белых или голубых лампочек может уменьшить количество нежелательных посетителей.

Также важно поддерживать садовые фонари в чистоте. Регулярное протирание их не только помогает в уходе, но и устраняет любую паутину, отпугивая пауков.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как выглядят два самых страшных паука Европы.

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