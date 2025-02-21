Как приготовить идеальную жидкую яичницу на завтрак: уловки для новичков
А вы также замечали, что яичница, которую вы заказываете в ресторанах или кафе на завтрак, имеет просто идеальный вид, особенно, если сравнивать с готовящейся дома на скорую руку? Так происходит потому, что во время домашнего приготовления мы не задумываемся о том, что яичницу можно приготовить многими разными методами.
Фудблогер Вика Королевская в Instagram раскрыла все секреты приготовления идеальной ресторанной яичницы. Как оказалось, просто нужно знать, когда включить сковороду.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло – для смазки
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Сухую холодную сковороду тщательно смазываем куском сливочного масла.
2. Сверху присыпаем солью на перцем по вкусу.
3. Разбиваем на сковороду 2 яйца так, чтобы желток остался невредимым.
4. Распределяем белок по всей поверхности сковороды.
5. Включаем нагрев и ждем приготовления белка.
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