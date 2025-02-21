Как приготовить идеальную жидкую яичницу на завтрак: уловки для новичков

А вы также замечали, что яичница, которую вы заказываете в ресторанах или кафе на завтрак, имеет просто идеальный вид, особенно, если сравнивать с готовящейся дома на скорую руку? Так происходит потому, что во время домашнего приготовления мы не задумываемся о том, что яичницу можно приготовить многими разными методами.

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Фудблогер Вика Королевская в Instagram раскрыла все секреты приготовления идеальной ресторанной яичницы. Как оказалось, просто нужно знать, когда включить сковороду.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло – для смазки

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Сухую холодную сковороду тщательно смазываем куском сливочного масла.

2. Сверху присыпаем солью на перцем по вкусу.

3. Разбиваем на сковороду 2 яйца так, чтобы желток остался невредимым.

4. Распределяем белок по всей поверхности сковороды.

5. Включаем нагрев и ждем приготовления белка.

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