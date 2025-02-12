УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Что сделать, чтобы жареные пирожки не горели и не были сырыми внутри: никогда не допускайте этих ошибок

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
132
Что сделать, чтобы жареные пирожки не горели и не были сырыми внутри: никогда не допускайте этих ошибок

Жареные пирожки – это любимое блюдо многих, но их приготовление имеет свои нюансы. Часто бывает, что снаружи они выглядят идеально – с румяной корочкой, а внутри остаются сырыми. Или наоборот – снаружи подгорают, а начинка не успевает прогреться. Чтобы избежать этих ошибок, важно правильно подобрать температуру, подготовить посуду и соблюдать несколько простых правил.

Видео дня

Редакция FoodOboz поможет разобраться, как сделать идеальные жареные пирожки без подгорания и сырой начинки. Нужно придерживаться всего нескольких простых правил для удачного результата.

Что сделать, чтобы жареные пирожки не горели и не были сырыми внутри: никогда не допускайте этих ошибок

Хорошо разогревайте сковороду

Перед тем как выкладывать пирожки, убедитесь, что посуда хорошо нагрелась. Если сковорода недостаточно горячая, тесто начнет впитывать масло, а внутри останется сырым. Оптимальный способ проверить готовность капнуть несколько капель воды на поверхность сковороды: если они начинают быстро испаряться и шипеть, можно начинать жарку.

Что сделать, чтобы жареные пирожки не горели и не были сырыми внутри: никогда не допускайте этих ошибок

Выбирайте правильную температуру

Жарить пирожки на сильном огне – большая ошибка. Они быстро подрумянятся снаружи, но внутри останутся сырыми. Лучше поддерживать средний огонь: так тесто равномерно прожарится, а корочка будет золотистой и хрустящей.

Не накрывайте сковороду крышкой

Что сделать, чтобы жареные пирожки не горели и не были сырыми внутри: никогда не допускайте этих ошибок

Многие думают, что крышка поможет быстрее приготовить пирожки, но это не так. При жарке образуется конденсат, через который корочка становится влажной, а тесто может остаться непропеченным. Если вы хотите равномерного приготовления, лучше переворачивать пирожки чаще, чем накрывать их крышкой.

Не кладите слишком много пирожков одновременно

Что сделать, чтобы жареные пирожки не горели и не были сырыми внутри: никогда не допускайте этих ошибок

Если на сковороде будет много теста, температура масла может снизиться, что сделает пирожки жирными и не такими хрустящими. Оптимальное количество – 3–4 штуки на среднюю сковороду, чтобы между ними оставалось пространство для равномерного приготовления.

Следите за уровнем масла

Что сделать, чтобы жареные пирожки не горели и не были сырыми внутри: никогда не допускайте этих ошибок

Пирожки должны жариться в достаточном количестве масла, но не утопать в нем. Оптимальный уровень – примерно 1 см на дне сковороды, чтобы они хорошо пропекались и имели румяную корочку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: