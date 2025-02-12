О чем нужно обязательно поговорить перед тем, как жениться: чтобы потом не расставаться

Деньги и финансы вызывают больше проблем в отношениях, чем что-либо другое. Именно поэтому большинство пар вынуждены расставаться.

Видео дня

Об этом рассказал Джеймс Браен, основатель Easy Online Divorce и эксперт по разводам. По его словам, все партнеры должны обсудить и согласовать свой подход к деньгам, прежде чем пойти к алтарю, пишет Express.

"Я бы сказал, что почти половина разводимых пар делают это из-за денег, будь то разные представления или отношение к финансам, или давление из-за стоимости жизни", – пояснил он.

Эксперт отметил, что в начале отношений обсуждать эти идеи может быть некомфортно, и может возникнуть чувство, что это совсем не романтично. Но если мы проигнорируем этот аспект, есть вероятность, что это может стать большой проблемой в дальнейшем.

Разногласия по поводу денег на ранних стадиях, например, когда один человек совершает экстравагантные покупки, а другой предпочитает откладывать на черный день, могут начаться с малого.

Но со временем проблема может становиться все больше и больше, особенно когда ну стране царит экономический кризис. Именно тогда помешают нормальной семейной жизни становятся такие вещи, как перерасходы, долги и тайны вокруг денег.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, действительно ли мужчины говорят меньше, чем женщины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.