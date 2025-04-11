Что сделать из остатков жареной курицы: вкусная идея от Джейми Оливера

Остатки жареной курицы после вкусного ужина часто становятся проблемой утром. Но на самом деле они могут стать частью нового блюда, которое понравится всей семье.

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Всемирно известный шеф-повар Джейми Оливер придумал традиционный итальянский рецепт, которому суждено было вдохнуть новую жизнь в ваши остатки пищи с помощью нескольких ингредиентов. Его polpette di pollo – это вариант куриных фрикаделек в насыщенном томатном соусе с использованием классической итальянской техники. Этой идеей кулинар поделился на своей странице в Facebook.

Их можно подавать горячими, вместе с пастой или даже охлажденными, смешанными с зеленым салатом и джемом чили. Фрикадельки даже можно взять в качестве обеда на работу или упаковать в качестве перекуса в дорогу.

Это не только вкусно, но и полезно, поскольку в каждой порции содержится всего 386 калорий, а также 30 г белка.

Как готовить блюдо

Приготовление фрикаделек начинается с того, что остатки курицы грубо нарезают, чтобы разбить их на мелкие кусочки. Затем нарежьте примерно три ломтика хлеба и с помощью метода, взятого прямо из северной Италии, замочите примерно в 50 мл молока.

После этого добавьте смесь в блендер с оливками, чесноком, каперсами и пармезаном и взбейте. Затем добавьте курицу, а также одно яйцо, чтобы удержать смесь и взбивайте, пока она не станет однородной, но останется текстурной.

Добавьте щепотку соли и немного свежеизмельченного черного перца, прежде чем скатать шарики размером 2 см и отправить в разогретую до 180°C духовку, сбрызнув оливковым маслом.

Пока фрикадельки жарят, можно приготовить простой томатный соус.

Все, что вам нужно сделать, это добавить три зубчика измельченного чеснока в сковороду с капелькой оливкового масла. Жарьте, пока чеснок не станет ароматным (но не коричневым), добавьте две банки порезанных помидоров и изрядно сбрызните водой.

Оставьте на медленном огне на 10 минут, добавив при необходимости немного сахара.

Когда фрикадельки пробудут в духовке 20 минут, добавьте соус в форму для запекания и готовьте еще 5-10 минут.

После приготовления украсьте свежей петрушкой и заправьте.

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