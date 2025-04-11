Что сделать из остатков жареной курицы: вкусная идея от Джейми Оливера
Остатки жареной курицы после вкусного ужина часто становятся проблемой утром. Но на самом деле они могут стать частью нового блюда, которое понравится всей семье.
Всемирно известный шеф-повар Джейми Оливер придумал традиционный итальянский рецепт, которому суждено было вдохнуть новую жизнь в ваши остатки пищи с помощью нескольких ингредиентов. Его polpette di pollo – это вариант куриных фрикаделек в насыщенном томатном соусе с использованием классической итальянской техники. Этой идеей кулинар поделился на своей странице в Facebook.
Их можно подавать горячими, вместе с пастой или даже охлажденными, смешанными с зеленым салатом и джемом чили. Фрикадельки даже можно взять в качестве обеда на работу или упаковать в качестве перекуса в дорогу.
Это не только вкусно, но и полезно, поскольку в каждой порции содержится всего 386 калорий, а также 30 г белка.
Как готовить блюдо
Приготовление фрикаделек начинается с того, что остатки курицы грубо нарезают, чтобы разбить их на мелкие кусочки. Затем нарежьте примерно три ломтика хлеба и с помощью метода, взятого прямо из северной Италии, замочите примерно в 50 мл молока.
После этого добавьте смесь в блендер с оливками, чесноком, каперсами и пармезаном и взбейте. Затем добавьте курицу, а также одно яйцо, чтобы удержать смесь и взбивайте, пока она не станет однородной, но останется текстурной.
Добавьте щепотку соли и немного свежеизмельченного черного перца, прежде чем скатать шарики размером 2 см и отправить в разогретую до 180°C духовку, сбрызнув оливковым маслом.
Пока фрикадельки жарят, можно приготовить простой томатный соус.
Все, что вам нужно сделать, это добавить три зубчика измельченного чеснока в сковороду с капелькой оливкового масла. Жарьте, пока чеснок не станет ароматным (но не коричневым), добавьте две банки порезанных помидоров и изрядно сбрызните водой.
Оставьте на медленном огне на 10 минут, добавив при необходимости немного сахара.
Когда фрикадельки пробудут в духовке 20 минут, добавьте соус в форму для запекания и готовьте еще 5-10 минут.
После приготовления украсьте свежей петрушкой и заправьте.
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