Чтобы не была горькой: как правильно выращивать руколу

Руккола - листовой овощ, который в последние годы обрел большую популярность у украинских огородников. Ее ценят за простоту выращивания, свежий горьковатый вкус, который прекрасно дополняет блюда и за пользу.

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Но есть у рукколы одна неприятная особенность - из-за неправильного ухода она начинает излишне горчить. OBOZ.UA разбирался, как выращивать и ухаживать за растением, чтобы избежать этой проблемы.

Выбор времени для посева

Руккола хорошо прорастает в прохладную погоду. Поэтому высаживать и выращивать ее лучше в период, когда температура воздуха колеблется от 10 до 20 градусов. Более высокие температуры могут вызвать стрелкование растения, что делает листья горькими. Поэтому рекомендуется сеять руколу ранней весной или осенью, когда погода более прохладная.

Условия освещения

Руккола нуждается в достаточно много солнечного света, но она не должна весь день находиться на осонне. В идеале ее нужно сеять так, чтобы она получала легкое затенение в послеобеденное время. Это поможет предотвратить перегрев и уменьшит риск появления горечи в листьях.

Полив и влажность почвы

Растение имеет неглубокую корневую систему, поэтому нуждается в регулярном поливе. Почва на грядке с рукколой должна быть постоянно влажной, но не заболоченной. Недостаточный полив может вызвать стресс у растения, что также негативно влияет на вкус листьев.

Выбор почвы

Оптимальная почва для рукколы - хорошо дренированная, богатая органическими веществами, с нейтральным или слабокислым pH (6.0-7.0). Перед посевом растения на грядку рекомендуется внести компост или перегной для улучшения плодородия.

Своевременная уборка урожая

Молодые листья рукколы имеют более мягкий вкус и, соответственно, меньшую горечь. Собирать овощ лучше всего, когда листья достигают длины 5-7 см. Переросшая руккола накапливает чрезмерное количество горьких соединений и ее вкус ухудшается.

Предотвращение стрелкования

Стрелкование - это процесс стремительного роста цветоносного стебля. Этот нежелательный процесс вызывается высокими температурами или длительным световым днем. Поэтому, чтобы не дать рукколе выпустить стрелки, выращивайте ее в оптимальных условиях и своевременно собирайте урожай.

Выбор сортов

Существуют различные сорта рукколы, некоторые из которых имеют более мягкий вкус. Например, сорта Astro или Wasabi известны своим более нежным вкусом. Выбор подходящего сорта может помочь уменьшить горечь в листьях.

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