Домашняя паска с вкусной начинкой: делимся рецептом идеального теста

Домашние паски можно готовить из дрожжевого, а также творожного теста. Еще стоит отметить, что паски можно готовить просто из творога.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски с цукатами, которая будет очень пышной и воздушной.

Ингредиенты:

200 мл теплого молока 3,2%

100 г сметаны 20%

4 желтка

30 г свежих дрожжей

130 г сахара

20 мл алкоголя (коньяк, ром), ваниль, цедра

600 г муки

100 г сливочного масла

Начинка:

200 г цукатов/изюма

Способ приготовления:

1. Цукаты в сутки заливаем апельсиновым соком и немного алкоголем.

2. Для опары: соединяем теплое молоко, дрожжи, по 2 ст.л. сахара и 2 ст.л. муки из общего количества.

3. Желтки взбиваем с оставшимся сахаром 5 минут, добавляем щепотку соли, ваниль, цедру, алкоголь, сметану и подошедшую опару.

4. Просеиваем муку и замешиваем тесто. по чуть-чуть вводим мягкое масло и вымешиваем тесто до гладкости на поверхности 15 минут.



5. Вымешанное тесто должно быть гладким и совсем немножко может липнуть в руки. Оставляем подойти в теплом месте на 1-1,5 часа. Добавляем цукаты (из которых сливаем жидкость) и вымешиваем тесто до гладкости. Наполняем формы на 1/3 и даем тесту подойти 1 часа, почти до верха форм.

6. Выпекаем при температуре 180 градусов на нижнем уровне 40-45 мин. Если видите, что верхушки начинают быстро румянеть, то накройте фольгой.

7. Наполните паску начинкой и покройте глазурью!

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