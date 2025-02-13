Домашняя засоленная скумбрия с чесноком: как вкусно приготовить любимую рыбу

Засоленная скумбрия – отличное дополнение к картофельному пюре или можно есть прямо с хлебом. А самое главное, что приготовить насыщенную, пряную рыбу можно очень легко в домашних условиях. Вам понадобится только чеснок и немного специй.

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Идея приготовления домашней засоленной скумбрии с чесноком опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Рыбу можно есть уже через 20 минут после приготовления.

Ингредиенты:

средняя скумбрия – 1 шт.

чеснок – 4 зубчика

соль – 1,5 ч.л.

сахар – 0,5 ч.л.

черный молотый перец – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Скумбрию хорошо помыть, отрезать голову, плавники, вынуть хребет и все косточки. Здесь важно не прорезать спинку, потому что без целой кожуры у нас не получится закрутить красиво рыбу.

2. Смешать соль, сахар и перец.

3. Обильно посыпать этой смесью филе рыбы.

4. Затем сверху выложить чеснок, нарезанный на тоненькие слайсы.

5. Скумбрию свернуть в тугой рулет и плотно замотать пленкой.

6. Положить в холодильник на 2-3 часа, а затем переложить в морозилку минимум в сутки.

7. Перед нарезанием и подачей рыбку необходимо достать из морозилки и отдохнуть 15-20 минут. Тогда его можно комфортно разрезать

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