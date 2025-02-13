Домашняя засоленная скумбрия с чесноком: как вкусно приготовить любимую рыбу
Засоленная скумбрия – отличное дополнение к картофельному пюре или можно есть прямо с хлебом. А самое главное, что приготовить насыщенную, пряную рыбу можно очень легко в домашних условиях. Вам понадобится только чеснок и немного специй.
Идея приготовления домашней засоленной скумбрии с чесноком опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Рыбу можно есть уже через 20 минут после приготовления.
Ингредиенты:
- средняя скумбрия – 1 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- соль – 1,5 ч.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- черный молотый перец – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Скумбрию хорошо помыть, отрезать голову, плавники, вынуть хребет и все косточки. Здесь важно не прорезать спинку, потому что без целой кожуры у нас не получится закрутить красиво рыбу.
2. Смешать соль, сахар и перец.
3. Обильно посыпать этой смесью филе рыбы.
4. Затем сверху выложить чеснок, нарезанный на тоненькие слайсы.
5. Скумбрию свернуть в тугой рулет и плотно замотать пленкой.
6. Положить в холодильник на 2-3 часа, а затем переложить в морозилку минимум в сутки.
7. Перед нарезанием и подачей рыбку необходимо достать из морозилки и отдохнуть 15-20 минут. Тогда его можно комфортно разрезать
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