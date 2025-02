Документальный фильм "Дом "Слово" на английском языке покажут в странах Европы, Канаде и США.

Показы пройдут в рамках проекта "Remember the past – fight for the future", а послом фильма стала Наталья Цмоць – Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине, рассказали инициаторы.

"Я хочу, чтобы этот фильм стал голосом для писателей и художников, сталкивающихся с преследованиями, заключением и пытками – как в прошлом, так и сегодня", – сказала она.

В Украине в прокат фильм выйдет 20 марта. 13 февраля прошел закрытый показ англоязычной версии документального фильма для партнеров проекта.

Премьеры фильма и встречи с командой фильма пройдут в Великобритании, Австрии, Германии, Эстонии, Канаде, Франции и США. Фильм будет демонстрироваться на английском языке с украинскими субтитрами. На закрытые показы будут приглашены представители политического и бизнес-истеблишмента, дипломаты, культурные деятели, педагоги, профессорский состав вузов, которые будут способствовать достижению целей, распространению ключевых месседжей проекта.

О чем фильм

Фильм "Дом "Слово" рассказывает об одном из крупнейших преступлений советской власти – уничтожении мощного художественного движения, возникшего в 20-30-х годах в Харькове. или переработано у певцов партии.

"Украинская культура уже более столетия сталкивается с угрозой уничтожения со стороны России - это системный, непрерывный процесс, который продолжается и сегодня. Именно поэтому наш голос должен звучать не только в Киеве. Мы открываем цикл международных встреч, чтобы говорить, показывать, действовать - вместе находить общие решения и создавать новые инициативы для сохранения и развития украинской культуры", - рассказала пение.

Партнером организации показов фильма "Дом "Слово" в мире станет Благотворительный фонд "Берегиня" во главе с основательницей Надежда Волк, активно поддерживающая команду фильма во всех культурных инициативах.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что в мае 2024 года в Киеве состоялась премьера одного из самых ожидаемых украинских фильмов "Дом "Слово". Бесконечный роман". Историческая драма рассказывает о легендарных украинских писателях 1930-х годов – эпохе Расстрелянного возрождения.

