Селена Гомес показала эффектный маникюр в цвете мерло. Фото

Актриса и певица Селена Гомес снова привлекла внимание поклонников, продемонстрировав стильный и изысканный маникюр в глубоком винном оттенке мерло. Селена известна приверженностью элегантному и сдержанному стилю, и на этот раз тоже сделала ставку на классический, но одновременно роскошный цвет, идеально подходящий к зимнему сезону.

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На церемонии вручения наград BAFTA 2025 актриса также привлекла внимание платьем Schiaparelli. Детальнее об образе рассказало издание Glamour.

Красный маникюр никогда не выходит из моды, но каждый сезон появляются его интересные интерпретации. Цвет мерло ассоциируется с элегантностью, роскошью и изяществом, а его универсальность позволяет гармонично сочетаться как с вечерними, так и повседневными образами.

16 февраля Гомес вышла на красную дорожку премии BAFTA в дорогом платье, изготовленном по заказу Schiaparelli Haute Couture. Для выхода на светское событие актриса отказалась от короткого нодового маникюра в пользу акцентных деталей.

Маникюр выполнен в классической технике: равномерное покрытие, безупречная форма ногтей средней длины и глянцевый финиш. Простота дизайна лишь подчеркивает глубину цвета, что придает рукам ухоженный и благородный вид. Нейл-мастер Том Бачик использовал систему шеллака CND World.

Маникюр в винных оттенках уже несколько сезонов остается в списке самых актуальных тенденций. Оттенок мерло подходит для зимы, придавая образу нотки тепла и аристократичности. К тому же он подходит к любому тону кожи и гармонично сочетается с разными стилями – от романтического до делового.

Селена Гомес в очередной раз доказала, что стиль кроется в деталях. Ее выбор свидетельствует о любви к сдержанной элегантности и классическим цветам, которые всегда остаются вне времени.

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