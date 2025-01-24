Драники впитывают масло и получаются жирными: как сделать блюдо более диетическим

Драники – любимое блюдо многих, но их приготовление часто сопровождается использованием большого количества растительного масла, что делает их тяжелыми для пищеварения и калорийными. Многие хозяйки избегают этогй вкусности именно из-за его жирности. Но существуют простые способы сделать драники более диетическими, не теряя их вкуса и хрустящей корочки.

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Редакция FoodOboz расскажет, как минимизировать использование масла во время приготовления драников, чтобы они были менее калорийными и полезными для вашего здоровья. Нужно придерживаться всего нескольких простых правил.

Используйте сковороду с тефлоновым покрытием

Сковорода с тефлоновым или антипригарным покрытием – ваш главный помощник в борьбе с лишним жиром. Такая посуда позволяет готовить драники даже без использования растительного масла. Достаточно хорошо разогреть сковороду, и картофельная масса не прилипнет к поверхности, а ваши драники получатся хрустящими и вкусными.

Добавляйте масло в картофельную массу.

Чтобы драники не впитывали много жира во время жарки, добавьте небольшое количество масла непосредственно к фаршу. Пропорция: 1 столовая ложка масла на 1 кг картофеля. Этот простой секрет позволит картофельной массе выделять жир во время жарки, поэтому добавлять масло на сковородку будет не нужно.

Используйте бумажные полотенца

После того, как драники готовые, обязательно перекладывайте их не на обычную тарелку, а на посуду, застеленную бумажными полотенцами. Полотенца впитают лишнее масло, оставшееся на поверхности драников. Как только полотенца выполнили функцию, переместите блюдо на чистую посуду для подачи. Этот шаг значительно снизит общую жирность готового блюда.

Альтернативы жарке

Если вы хотите сделать драники максимально диетическими, попробуйте запечь их в духовке. Выложите массу на противень, застеленный пергаментом, и готовьте при температуре 200 ° C до золотистой корочки. В результате вы получите более легкое, но не менее вкусное блюдо.

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