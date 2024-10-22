Дуа Липа появилась в платье, вдохновленном старым Голливудом с пикантным нюансом. Фото

Классика всегда в тренде. Ничто так не привлекает внимание, как изысканный стиль, вдохновленный бурными 1920-ми. Певица Дуа Липа появилась на выступлении в ярком красном платье, ставшем эталоном элегантности.

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Наряд, вдохновленный старым Голливудом, вызвал восторг у публики. Детали рассказало издание Bustle.

После нескольких бурных недель фестиваля Austin City Limits, Дуа Липа недавно вернулась в Лондон для специального выступления в Royal Albert Hall. Вместо того чтобы надеть на сцену спортивные кожаные брюки и сексуальные платья-слипы, как она это делала обычно, поп-звезда выбрала роскошное платье с разрезами, напомнившее стиль старого Голливуда.

17 октября 29-летняя певица вышла на сцену в самом известном месте Лондона в ярком платье-бюстье. Атласный наряд имел декольте без бретелей и структурированный корсет вокруг талии.

Несмотря на свою вневременность, платье, безусловно, было рискованной версией старого голливудского стиля благодаря массивному разрезу сбоку, оставляющему ногу полностью обнаженной.

Огненно-красный оттенок и впечатляющий силуэт придали наряду особой пикантности. Липа соединила платье с бордовыми кожаными оперными перчатками и соответствующим прозрачным шарфом, который каскадом спадал спереди.

Завершили образ темно-бордовые туфли на каблуке.

Одежда в винтажном стиле идеально задала тон сдержанному концерту, который сопровождал оркестр из 53 человек.

В выступлении не было стандартной хореографии Липы или откровенных образов, но в душе она все равно поп-звезда, а это значит, что вечер не был бы полон без смены костюма. Исполняя песню "Cold Heart" с партнером по дуэту Элтоном Джоном, Липа была одета в черную перьевую жилетку, черную юбку и серебристый пояс с цепочкой вокруг талии.

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