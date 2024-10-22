Селена Гомес показала идеальную обувь под брюки с широкими штанинами. Фото

Широкий клеш на пике популярности, а зауженные брюки и джинсы-скинные канули в прошлое. Конечно, выбирая вещи, следует прежде всего обращать внимание, чтобы модные тенденции подходили к вашему стилю и типу фигуры.

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Известная актриса и певица Селена Гомес продемонстрировала прекрасное сочетание туфель-лодочек с широкими штанинами. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Актриса создала именно ту комбинацию наряда, которая станет оптимальной и для прогулки по городу, и для романтического свидания, и для деловой встречи.

Белые брюки широкого кроя Гомес соединила с черными туфлями-челноками. Актриса имеет невысокий рост, а такое сочетание придает структуре, высоте и элегантности наряды.

Это пример того, как правильно подобранная обувь может сбалансировать общий образ. Обувь с острым носом создает иллюзию дополнительной длины. Такое соединение делает фигуру более пропорциональной.

Дополняя свой монохромный образ поясом Benny от Khaite, Гомес использовала возрожденный тренд ремней с шипами.

Поэтому, несмотря на все эксперименты со стилем, есть вневременные образы, которые уместны всегда и всюду. Все больше знаменитостей отходят от эпатажа, предпочитая классические силуэты. Например, актриса Зои Салдана также возродила любовь к классике в простом элегантном наряде. Об изящном образе, который никогда не потеряет актуальность – читайте в материале.

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