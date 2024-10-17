Вечная классика! Зои Салдана показала утонченный образ, никогда не потеряющий актуальность. Фото

Можно сколько угодно экспериментировать со стилем, однако есть образы, которые уместны всегда и повсюду. Белый верх, черный низ – вечная классика, которая будет актуальна по каждому случаю. Легко поддаться тенденциям, но не стоит забывать, какой изящный и элегантный вид имеют вневременные тренды.

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Актриса Зои Салдана возродила любовь к классике в простом элегантном наряде. Детали рассказало издание InStyle.

Салдана любит экспериментировать со стилем. Ей идеально подходит насыщенный осенний образ с кожаной курткой и огненно-красными сапогами. Она часто появляется на публике в обычных джинсах и балетках, дополняя образ интересными акцентными деталями. Но недавно актриса продемонстрировала действительно культовое соединение.

Салдана появилась на западе SAG-AFTRA Foundation Conversations для "Эмилии Перес", своего последнего кинопроекта, в невероятном классическом сочетании. Она надела черную макси-юбку, которая является более стильной альтернативой черным кожаным брюкам. Идеальным дополнением стала классическая белая рубашка.

Несмотря на то, что базовая рубашка в свое время претерпела многие изменения, и бренды выпускают обновленные версии с укороченными квадратными силуэтами, модные эксперты обратили внимание на то, как удачно актриса подчеркнула силуэт, расстегнув несколько пуговиц.

Простая черная юбка или брюки в сочетании с белой рубашкой никогда не выйдет из моды. Обе вещи настолько универсальны, что у вас будет широкий простор для креатива.

Черную юбку можно сочетать с большой вязкой кардигана, создавая приятное комфортное сочетание, которое прекрасно подойдет для осени, тогда как белая рубашка на пуговицах также подходит к мешковатым джинсам и кроссовкам.

Ранее Салдана демонстрировала стильный образ от Saint Laurent, включавший мягкую кожаную куртку Saharienne с длинной плиссированной юбкой с неожиданным прозрачным акцентом на ногах.

Также OBOZ.UA рассказывал, что актриса Кэти Холмс создала непринужденный образ с кардиганом, белой рубашкой свободного кроя и плетеной сумкой через плечо Deliberate XL. С чем можно носить теплый осенний кардиган – читайте в материале.

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