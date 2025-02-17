Эффектная мраморная запеканка из творога: как сделать привлекательный узор
Сырная мраморная запеканка – это не только вкусная, но очень привлекательная выпечка. Чтобы добиться желаемого эффекта и сделать узор, нужно приготовить два вида теста, а также запастись обычной зубочисткой. Такая вкусняшка точно поразит всех ваших гостей.
Идея приготовления сырной мраморной запеканки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Выпечка получается в меру сладкой.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 700 г
- яйца – 4 шт.
- сметана – 250 г
- молоко – 50 мл.
- ванильный сахар – 10 г
- кукурузный крахмал – 30 г 30 г кокосовой стружки
- какао – 1-2 ст.л. (30-50 мл молока, при необходимости)
- шоколад – 40 г
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавляем сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал или манку, яйца, сметану, молоко.
2. Все тщательно сбить блендером до однородной консистенции.
3. Далее поделить массу на 2 равные части, в одну добавить кокосовую стружку, в другую какао и измельченный шоколад.
4. Обе массы должны быть одинаковы по вязкости, поэтому если при добавлении какао шоколадная масса стала гуще, добавьте молоко.
5. Форму застелить пергаментной бумагой и выложить обе сырные массы, чередуя одна за другой. Шпажкой нарисовать узор.
6.Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 40-60 минут до золотистой корочки.
7. Во время приготовления запеканка поднимется, но затем осядет.
8. Готовность проверить деревянной палочкой – она должна быть сухой.
9. Лучше дать запеканцы полностью остыть ночь в холодильнике перед употреблением.
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