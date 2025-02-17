Эффектная мраморная запеканка из творога: как сделать привлекательный узор

Сырная мраморная запеканка – это не только вкусная, но очень привлекательная выпечка. Чтобы добиться желаемого эффекта и сделать узор, нужно приготовить два вида теста, а также запастись обычной зубочисткой. Такая вкусняшка точно поразит всех ваших гостей.

Видео дня

Идея приготовления сырной мраморной запеканки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Выпечка получается в меру сладкой.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 700 г

яйца – 4 шт.

сметана – 250 г

молоко – 50 мл.

ванильный сахар – 10 г

кукурузный крахмал – 30 г 30 г кокосовой стружки

какао – 1-2 ст.л. (30-50 мл молока, при необходимости)

шоколад – 40 г

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавляем сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал или манку, яйца, сметану, молоко.

2. Все тщательно сбить блендером до однородной консистенции.

3. Далее поделить массу на 2 равные части, в одну добавить кокосовую стружку, в другую какао и измельченный шоколад.

4. Обе массы должны быть одинаковы по вязкости, поэтому если при добавлении какао шоколадная масса стала гуще, добавьте молоко.

5. Форму застелить пергаментной бумагой и выложить обе сырные массы, чередуя одна за другой. Шпажкой нарисовать узор.

6.Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 40-60 минут до золотистой корочки.

7. Во время приготовления запеканка поднимется, но затем осядет.

8. Готовность проверить деревянной палочкой – она должна быть сухой.

9. Лучше дать запеканцы полностью остыть ночь в холодильнике перед употреблением.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: