Паста с тунцом для сытного обеда: простое блюдо, которое поразит вас своим вкусом
Паста с тунцом – идеальный вариант обеда для всей семьи. Из обычных макарон вы получаете действительно удачный кулинарный шедевр, который точно понравится всем.
Идея приготовления пасты с тунцом на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Особый вкус блюду добавляет крем-сыр.
Ингредиенты:
- сухая паста – 200 г (выбирайте любую по своему вкусу)
- крем-творог – 150 г
- лук – 1 средний
- маслины – 100 г
- томатный соус – 3 ст.л.
- консервированный тунец в масле – 150 г
- масло – 2 ст.л.
- петрушка – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Довести до кипения воду, подсолить и добавить пасту.
2. Варить согласно инструкции на упаковке в состояние аль-денте.
3. Лук нарезать мелким кубиком.
4. В сковороде разогреть растительное масло и жарить лук несколько минут.
5. В это время нарезать маслины кольцами.
6. Добавить их к луку и добавить тунец в масле.
7. Перемешать, но так, чтобы остались цельные кусочки тунца.
8. Вкинуть в сковороду томатный соус и мелко нарезанную петрушку. Добавить крем-сыр, перемешать и готовить все вместе на низком нагреве, пока приготовится паста.
9. В сковороду, к соусу добавить пасту, перемешать.
10. Вливаем также небольшое количество воды, в которой паста варилась, и довести до желаемой консистенции.
11. Хорошо все перемешиваем и готовим на минимальном нагреве еще 1-2 минуты.
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