Паста с тунцом для сытного обеда: простое блюдо, которое поразит вас своим вкусом

Паста с тунцом – идеальный вариант обеда для всей семьи. Из обычных макарон вы получаете действительно удачный кулинарный шедевр, который точно понравится всем.

Видео дня

Идея приготовления пасты с тунцом на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Особый вкус блюду добавляет крем-сыр.

Ингредиенты:

сухая паста – 200 г (выбирайте любую по своему вкусу)

крем-творог – 150 г

лук – 1 средний

маслины – 100 г

томатный соус – 3 ст.л.

консервированный тунец в масле – 150 г

масло – 2 ст.л.

петрушка – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Довести до кипения воду, подсолить и добавить пасту.

2. Варить согласно инструкции на упаковке в состояние аль-денте.

3. Лук нарезать мелким кубиком.

4. В сковороде разогреть растительное масло и жарить лук несколько минут.

5. В это время нарезать маслины кольцами.

6. Добавить их к луку и добавить тунец в масле.

7. Перемешать, но так, чтобы остались цельные кусочки тунца.

8. Вкинуть в сковороду томатный соус и мелко нарезанную петрушку. Добавить крем-сыр, перемешать и готовить все вместе на низком нагреве, пока приготовится паста.

9. В сковороду, к соусу добавить пасту, перемешать.

10. Вливаем также небольшое количество воды, в которой паста варилась, и довести до желаемой консистенции.

11. Хорошо все перемешиваем и готовим на минимальном нагреве еще 1-2 минуты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: