Как ускорить прорастание семян помидоров: простой способ

Если вы хотите получить крепкую рассаду и обеспечить ранний урожай, стоит попробовать простой метод, который поможет ускорить прорастание. Процесс зависит от ряда факторов: температуры, влажности, качества почвы.

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Перед посевом важно замочить семена, чтобы значительно ускорить появление первой всходов. Если семена не обработаны, они могут прорасти за 10-14 дней, тогда как предварительно замоченные всходят уже через 5-8 дней. OBOZ.UA рассказывает о простом, но очень эффективном способе, который улучшит прорастание семян томатов.

Почему нужно обработать семена

На этапе посева семян очень важно обеспечить ему наилучшие условия для быстрого прорастания. Правильная подготовка семян не только ускоряет появление всходов, но и способствует развитию здоровых и крепких растений.

Чтобы обезопасить семена от возможных грибковых инфекций и вредных бактерий, следует обработать их раствором марганцовки. Это поможет не только ускорить прорастание, но и оградит семена от заболеваний.

Как приготовить раствор

Для начала выберите семена без каких-либо повреждений. Замочите семена помидоров в 1-процентном растворе марганцовки. Для этого разведите 5 г марганцовки в 500 мл теплой воды. Оставьте семена в растворе на полтора-два часа. После этого обязательно перемешайте семена, а оказавшиеся на поверхности зерна выбросьте, поскольку они, вероятно, некачественные. Затем подготовьте другой раствор: растворите 30-35 г соли в одном литре теплой воды и добавьте в него семена. Через 10–15 минут хорошо перемешайте. Процедуру замачивания необходимо проводить примерно за сутки до высева.

Важно помнить, что магазинные обработанные семена, покрытые яркой оболочкой, не нуждаются в замачивании.

Кстати, в последнее время появилось много информации о китайском способе выращивания помидоров. Эксперты говорят, что плоды вырастут крепкими, а рассада не будет подвержена болезням. OBOZ.UA публиковал пошаговую инструкцию этого метода.

Стоит отметить, что в сети популярности набирает и немецкий способ выращивания томатов. Немцы используют необычное удобрение – рыбу. Она богата питательными микроэлементами, благодаря которым помидоры будут расти здоровыми и крупными.

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