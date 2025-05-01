Есть ли срок годности у семян? Эксперты ответили огородникам

Любой сезон огородничества начинается с покупки семян. Их заготавливают заранее и хранят специальным образом. Но есть ли у таких семян срок годности и сколько он длится?

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Издание Southern Living утверждает, что такой срок у семян есть, но он меняется в зависимости от многих факторов. Как определить эти факторы и как проверить качество посевного материала, издание узнавало у экспертов по растениеводству.

Что означают даты на пакетах с семенами?

Даты на пакетах с семенами не являются датой истечения срока годности, чаще они указывают на дату упаковки материала. "Для большинства пакетов с семенами для домашнего сада материал проверяется на всхожесть перед продажей в течение календарного года", – говорит Стефани Тернер, агент по садоводству Клемсона и координатор садоводства в округе Гринвуд. И на пакете с семечками вы найдете больше информации, чем просто дату. "Вы также должны обратить внимание на номер партии, страну происхождения, адрес продавца и указание количества или веса семян в пакете", — говорит она. Семена с высокой всхожестью могли быть собраны несколькими годами раньше. По словам Тернер, хотя на пакете написано "Упаковано на 2025 год", урожай семян мог быть собран в 2022 году.

При правильном хранении, семена можно закладывать в землю и получать из них ростки даже после того, как указанная дата истечет. Эти цифры скорее указывают на то, когда всхожесть является наивысшей, что обеспечивает больший процент успеха при посеве семян. "Многие семена сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет при правильном хранении, и их можно успешно выращивать гораздо дольше даты, указанной на упаковке", – говорит Тернер.

Какие факторы влияют на жизнеспособность семян?

Жизнеспособность семян означает, что семена находятся в хорошем состоянии и способны дать растение. Качество семян при сборе играет немаловажную роль для жизнеспособности и всхожести семян. "После сбора на жизнеспособность семян могут влиять условия хранения, обращение с ними, обработка материала и продолжительность его хранения", — пояснила эксперт.

Какие признаки того, что семена теряют жизнеспособность

Если у вас остались семена с предыдущего года (или лет), и вы не уверены, жизнеспособны ли они, есть некоторые признаки, на которые следует обратить внимание. Семена могут быть высохшими или более светлыми по цвету. Но заметить эти признаки может быть непросто, если вы не специалист.

"По мере старения семена меняют свой внешний вид, выглядят высушенными и становятся легче по весу, но это не те признаки, которые легко измерить или заметить домашним садоводам", — говорит Тернер. Хорошая новость состоит в том, что есть метод определения вероятности прорастания семян. "Самый простой способ для домашнего садовода оценить жизнеспособность сохраненных семян – провести тест на всхожесть", – говорит она. Если прорастает очень мало семян, то жизнеспособность, вероятно, также будет низкой.

В среднем семена можно использовать в течение нескольких вегетационных сезонов. "Обычно большинство семян сохраняют всхожесть в течение 2-3 лет, но срок годности семян различается в зависимости от вида", - говорит Тернер. Такие культуры, как редис, листовая капуста и арбуз, могут храниться до 5 лет, в то время как семена лука обычно портятся через год, говорит она.

Как провести тест на всхожесть

Проведение теста на всхожесть – это простой и легкий способ сэкономить время и избежать разочарований от посева семян, которые уже немного устарели. Чтобы провести его, вам понадобится бумажное полотенце, вода и емкость или пластиковый пакет. "Просто поместите 10 семян во влажное бумажное полотенце и положите его в герметичный контейнер или пластиковый пакет", — говорит она. Отметьте название растения и дату начала теста, поместите образцы в теплое место и периодически проверяйте, проросли ли семена.

На пакетиках с посевным материалом должно быть указано сколько времени понадобится для прорастания. "Например, помидор должен прорасти через 7 дней при комнатной температуре", - говорит Тернер. После того, как семена для теста прорастут, пересчитайте ростки. Как правило, если проросли 6/10 семян или меньше, вам следует купить новый материал, говорит эксперт. И добавляет, что тем, кому интересно и хочется продолжить эксперимент, можно попытаться вырастить взрослые растения из всходов, которые они получили во время испытаний.

Где хранить семена

Правильное хранение семян – это ключ к их жизнеспособности в течение длительного времени. Идеальная среда – прохладная и сухая, с температурой около 5-10 градусов тепла и влажностью 35-45%. Эксперты указывают, что идеальное место для хранения семян в вашем доме может оказаться для вас неожиданностью, ведь это холодильник. Положите материал в герметичный зип-пакет и держите его в камере холодильника. Но следите, чтобы застежка была плотно закрыта, ведь влажность внутри обычно несколько выше, чем нужно.

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