Есть строгая процедура: что происходит, когда кто-то умирает на круизном лайнере

Круизные путешествия обычно ассоциируются с отдыхом и безмятежностью, но даже на кораблях может произойти чрезвычайная ситуация, например смерть пассажира. Хотя такие случаи происходят крайне редко, экипаж соблюдает строгие протоколы в таких ситуациях.

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В частности, используется специальная терминология: операция "Яркая звезда" означает неотложную медицинскую помощь, а "Восходящая звезда" свидетельствует о смерти пассажира. Круизные суда даже оснащены моргами для хранения тел, пока корабль не доберется до порта, сообщает The Independent.

Как часто случаются смерти на круизах

По данным исследования Международного журнала медицины путешествий, между 2000 и 2019 годами было зафиксировано 623 смерти на круизах. Большинство из них произошло из-за сердечных приступов, несчастных случаев или суицидов. Пассажиры составляли 89% погибших, в то время как члены экипажа — 11%. Несмотря на эти цифры, учитывая ежегодные 30 миллионов круизеров, случаи смертей остаются редкими.

Что делает экипаж после смерти пассажира лайнера

На каждом круизном лайнере есть медицинский персонал и оборудование для экстренных случаев. В случае смерти врач осматривает тело, экипаж сообщает родным, а инцидент регистрируют в судовом журнале. В подозрительных случаях расследование проводят как на борту, так и в ближайшем порту.

Местонахождение судна определяет, какие органы будут уведомлены о происшествии. Например, заходящие в США суда обязаны сообщать о таких случаях американским правоохранительным органам.

Если тело нельзя передать в ближайшем порту, оно остается на корабле до следующего пункта. Чаще морги круизных судов расположены на нижних палубах и вмещают 3–6 тел. "Высадка" тела происходит обычно ранним утром, чтобы избежать неудобств для других пассажиров.

Круизные компании не несут ответственности за расходы на транспортировку тела и оформление документов. Эти расходы ложатся на родственников или страховую компанию. Поэтому важно иметь туристическую страховку, покрывающую такие случаи.

Миф о бесплатном мороженом на лайнере

Среди пользователей соцсетей распространился миф, что экипаж корабля может устраивать "вечеринки с мороженым", если требуется дополнительная морозильная камера для хранения тел. Однако никаких доказательств этого нет. Блогеры и эксперты опровергают эту информацию, отмечая, что морги на кораблях обычно обладают достаточной емкостью для подобных ситуаций.

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