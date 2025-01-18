Как интересно провести выходные: 3 захватывающих сериала от Netflix в январе

Зимние праздники подходят к концу, но, к счастью, это не влияет на количество и качество интересных сериалов на Netflix. На популярной стриминговой платформе их по-прежнему более чем достаточно.

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Что нового предлагает зрителям Netflix и какие свежие кинематографические проекты вас ждут в январе, рассказывает OBOZ. UA

"Игра в кальмара-2"

Во втором сезоне "Игры в кальмара" события разворачиваются через 3 года после победы Сон Ги-хуна, игрока № 456. После всех ужасов, пережитых им ранее, и победы в смертельных состязаниях, Ги-хун одержим идеей покончить со страшной игрой. Пользуясь уже имеющимся у него опытом и новыми финансовыми возможностями, Сон начинает поиск организаторов страшного "проекта", чтобы положить ему конец.

С этого момента начинается его опасное путешествие в мир жутких тайн "Игры в "кальмара", конечно, с более высокими ставками и вызовами, чем в первом сезоне.

"Скучаю по тебе"

Главный герой сериала — детектив Кэт Донован. Однажды в приложении для знакомств она случайно находит фото любимого, исчезнувшего много лет назад. Что с ним случилось и где он был все это время?

Стремясь узнать правду, Кэт вынуждена "вернуться" в прошлое, где ее ждут не только тайны о своем бывшем, но и темные секреты, в корне меняющие взгляды женщины на привычный мир.

"Первозданная Америка"

"Первобытная Америка" — это истории матери и сына, путешествующих по диким землям американского Запада в середине XIX века. Это было время борьбы культур и религий. В Америке царила анархия и беззаконие, а ее граждане, не обремененные моральными принципами, не выбирая средств, боролись за собственное выживание.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, что "Игра в кальмара-2" установила новый рекорд просмотров на Netflix.