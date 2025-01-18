Чтобы летом пышно зацвел: как правильно ухаживать за спатифиллумом зимой

Спатифиллум – довольно неприхотливое комнатное растение, но чтобы он продолжал цвести и зимой, нужен особый уход. Лучшее место для растения – восточные или западные подоконники. Следует избегать солнечных лучей, поскольку они могут обжечь листву.

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Зимой растение требует меньшего полива, чем летом, поэтому верхний слой почвы должен достаточно подсохнуть. Эксперты рассказали о правильном уходе за спатифиллумом, что обеспечит пышное цветение.

Какая температура оптимальна для спатифиллума

Температура оказывает влияние на все процессы в растении: от интенсивности фотосинтеза до скорости роста корней. Именно в период покоя, при более низкой температуре, закладываются цветочные почки.

Спатифиллумы имеют прекрасные белые цветы в течение вегетационного периода, что обычно длится с ранней весны до осени. Это тропическое растение происходит из влажных лесов, поэтому для комфортного роста и обильного цветения ему необходимы определенные температурные условия.

В период активного роста оптимальная температура для спатифиллума колеблется в пределах 20-25°C. Эти теплые условия способствуют формированию цветочных почек.

С наступлением холодов показатель следует снизить до 18-20°C, что будет являться своеобразным сигналом для растения о начале периода покоя. Температура в помещении не должна опускаться ниже 16°C, поскольку холод может привести к опадению листьев и гибели растения.

Спатифилум очень чувствителен к сквознякам, поэтому следует поставить горшок в защищенном от холодного воздуха месте.

Правильное освещение для спатифиллума

Другим важным элементом в содействии цветению является окружающая среда, особенно свет.

Спатифилум предпочитает рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях, поэтому лучшее место горшка – подоконник восточного или западного окна. На южном окне растение нужно притенять, а на северном – дополнительно подсвечивать.

Спатифиллум хорошо чувствует себя в условиях слабого освещения, однако, если вы хотите сделать так, чтобы растение как можно быстрее расцвело, света нужно больше. Достаточное количество света стимулирует закладывание цветочных почек и обильное цветение. Свет необходим для процесса фотосинтеза, во время которого растение производит органические вещества для роста.

Признаки, что спатифилуму не хватает света:

бледные, мелкие, вытянутые листья;

растение не цветет;

новые побеги слабые.

Режим полива

Флористы всегда рекомендуют проверять почву, прежде чем поливать комнатные растения. Не допускайте пересыхания грунта, но избегайте застоя воды. Оптимально, когда верхний пласт грунта подсохнет на 1-2 см перед следующим поливом. Используйте отстоявшуюся воду комнатной температуры. Холодная вода может спровоцировать заболевание корневой системы.

Частота полива зависит от многих факторов: температуры воздуха, влажности, размера горшка, состава почвы. По общему правилу, зимний полив можно немного сократить.

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