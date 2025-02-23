Этих знаков зодиака ожидают значительные изменения в карьере и отношениях: гороскоп на неделю 24 февраля – 2 марта

Неделя 24 февраля – 2 марта принесет значительные изменения трем знакам зодиака. Энергия звезд может повлиять на их карьеру, отношения и личное развитие.

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Астрологи советуют подготовиться к переменам Близнецам, Скорпиону и Козерогу, поскольку они могут повлиять на будущее, пишет Madeinvilnius. Больше того, что вас ожидает, читайте в гороскопе.

Близнецы

Жизнь Близнецов станет более насыщенной событиями. Возможны неожиданные предложения на работе, в светской жизни и даже в любви. Подготовьтесь быстро принимать решения и использовать возможности. Близнецы могут найти новый источник дохода или получить предложение о работе. Вас ждет важный разговор с партнером, а одинокие Близнецы могут начать новые романтические отношения. Вы будете чувствовать себя более мотивированными и готовыми изменить свои планы. Астрологи советуют доверять себе и действовать смело.

Скорпион

Скорпиона ждут сильнейшие эмоциональные переживания. Также будет возможность избавиться от чего-то, что давно не приносит вам пользу. На этой неделе вам придется принимать решения по важным аспектам вашей жизни. В отношениях Близнецы могут либо проститься с прошлым, либо укрепить свою любовь. В профессиональной сфере возможно неожиданное изменение работы или предложение заняться другой деятельностью. В сфере личного развития сейчас самое время изменить отношение к себе и поставить новые цели. Астрологи советуют не сопротивляться изменениям, поскольку они принесут вам пользу.

Козерог

Козероги могут почувствовать, что их предыдущие усилия наконец-то приносят плоды. В вашей профессиональной или личной жизни может начаться новый этап. В карьере вы сделаете важный шаг или начнёте новый проект, который изменит направление вашей жизни. Также вы можете получить важное сообщение от человека, повлиявшего на вашу жизнь. В сфере личного развития у Козерога может возникнуть сильное желание изменить свой образ жизни, цели или даже окружения. Астрологи советуют быть готовы к новым вызовам.