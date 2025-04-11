Этим двум знакам зодиака в конце недели лучше никуда не ехать

Конец недели (11-13 апреля) может принести двум знакам зодиака эмоциональное напряжение, неожиданные препятствия и усталость. Поэтому астрологи советуют провести эти дни спокойно, без спешки и подальше от суеты.

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Чрезвычайно чувствительные дни ожидают Рака и Деву, пишет Madeinvilnius. Им не следует строить большие планы в это время. Больше о том, что приготовили звезды, читайте в гороскопе.

Рак

Раки могут утратить эмоциональное равновесие. Чувствительность, повышенная раздражительность и внутренняя беспокойство могут сказаться на общении с окружающими. Вы можете быть чувствительны к критике, а незначительные недоразумения могут перерасти в конфликты. Избегайте шумных мест, где вы можете почувствовать напряжение. На работе будет много отвлекающих факторов, что усложнит вашу внимательность. В последние дни недели лучшим решением будет остаться дома и отдохнуть. Ищите эмоционального спокойствия.

Дева

В конце недели дела Девы могут пойти не по плану. Вы можете пытаться контролировать все вокруг, однако это лишь усилит ваше внутреннее давление. Из-за срывов планов, задержки или неопределенности вы можете чувствовать усталость, выгорание или просто желание сдаться. В общении будьте внимательны к своим словам, чтобы вы потом не пожалели. На днях лучше не планировать ничего важного. Отдохните и не обременяйте себя повседневными делами.