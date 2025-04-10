Это будет тяжело, но вы сможете! Как покрасить яйца на Пасху в зеленый без искусственных красителей

Получить зеленый цвет пасхальных яиц на Пасху без химических красителей довольно сложно. Но не забывайте, что наши бабушки когда-то вообще не имели доступа к магазинным средствам, и все делали в домашних условиях.

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Натуральные красители придают травянистые и болотные оттенки. Выкрасить яйца можно в отваре шпината, петрушки (свежей или сушеной) или крапивы. Как это сделать, расскажет OBOZ.UA.

Лучший способ – взять свежую крапиву. Можно окрашивать и аптечной сухой, держать надо всю ночь. Но отвар дает не столь зеленый, как болотный оттенок.

Как покрасить яйца в зеленый цвет с помощью крапивы

В сосуд аккуратно засыпьте предварительно высушенные листья крапивы, после чего осторожно влейте необходимое количество воды.

Поставьте сосуд на медленный огонь и доведите содержимое до состояния едва заметного кипения, после чего продолжайте варку в течение пятнадцати минут, позволяя зеленому пигменту постепенно высвобождаться из растительного сырья и насыщать воду.

Полученный отвар процедите через мелкое сито или несколько слоев марли непосредственно в чистую пол-литровую банку, освобождая жидкость от твердых частиц крапивы.

К процеженному еще теплому отвару добавьте небольшую щепотку алюмокалиевых квасцов и тщательно перемешайте жидкость до полного растворения кристаллов, обеспечивая тем самым правильную фиксацию цвета на яичной скорлупе.

Осторожно опустите предварительно подготовленные, уже сваренные яйца в окрасочный отвар, следите за тем, чтобы они были полностью покрыты жидкостью, и оставьте их в таком состоянии на несколько часов, а для достижения максимально глубокого и насыщенного оттенка на всю ночь.

По окончании процесса окрашивания аккуратно извлеките яйца из отвара и разложите их на бумажном полотенце до полного высыхания.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно покрасить яйца с помощью куркумы и каркаде.

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