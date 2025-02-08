Фаршированное куриное филе: как приготовить блюдо, чтобы получилось мегасочным

Куриное филе считается одним из самых популярных в Украине видов мяса. Оно не только достаточно вкусное, но и диетическое. Однако при неправильном приготовлении может превратиться в очень жесткий и сухой кусок пищи.

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Как приготовить и чем нафаршировать филе, чтобы получилось мегасочным, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Для его приготовления кулинар использовала вяленые томаты, придающие пикантности блюду.

Ингредиенты на 2 порции

Куриное филе – 2 шт.

Моцарелла

Соус песто – 50 гр.

Томаты вленые

Шпинат свежий

Соль

Перец

Масло

Любимые специи

Способ приготовления

1. Куриное филе разрезаем пополам, но не до конца. Внутрь добавляем соль, перец и песто.

2. Выкладываем внутрь нарезанную моцареллу, вяленые томаты и шпинат.

3. "Закрываем" филе, скрепляя края зубочистками.

4. Присыпаем любимыми специями и выкладываем на сковороду.

5. Поджариваем до образования золотистой корочки, после чего выкладываем в форму для запекания и отправляем в предварительно разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут.

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