Фаршированное куриное филе: как приготовить блюдо, чтобы получилось мегасочным
Куриное филе считается одним из самых популярных в Украине видов мяса. Оно не только достаточно вкусное, но и диетическое. Однако при неправильном приготовлении может превратиться в очень жесткий и сухой кусок пищи.
Как приготовить и чем нафаршировать филе, чтобы получилось мегасочным, в Instagram рассказала фудблогер с ником anny cooking. Для его приготовления кулинар использовала вяленые томаты, придающие пикантности блюду.
Ингредиенты на 2 порции
- Куриное филе – 2 шт.
- Моцарелла
- Соус песто – 50 гр.
- Томаты вленые
- Шпинат свежий
- Соль
- Перец
- Масло
- Любимые специи
Способ приготовления
1. Куриное филе разрезаем пополам, но не до конца. Внутрь добавляем соль, перец и песто.
2. Выкладываем внутрь нарезанную моцареллу, вяленые томаты и шпинат.
3. "Закрываем" филе, скрепляя края зубочистками.
4. Присыпаем любимыми специями и выкладываем на сковороду.
5. Поджариваем до образования золотистой корочки, после чего выкладываем в форму для запекания и отправляем в предварительно разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут.
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