Фаршированный картофель для ужина: рецепт сытного блюда, которое понравится всем

Картофель – очень простой и бюджетный овощ, который может быть основой для пюре, супов, запеканок, а также пирогов, зраз. Еще ее можно вкусно пожарить, запечь и приготовить в духовке с мясом, овощами, сыром.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного картофеля с сыром, крабовыми палочками и икрой.

Ингредиенты:

картофель 5 шт

сыр

крабовые палочки

икра

майонез

Способ приготовления:

1. Картошку отварите.

2. Выложите ее в форму для запекания и добавьте начинку из крабовых палочек, сыра и икры.

4. Запекайте до готовности, есть можно сразу, горячим!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: