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Фаршированный картофель для ужина: рецепт сытного блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
42
Рецепт блюда

Картофель – очень простой и бюджетный овощ, который может быть основой для пюре, супов, запеканок, а также пирогов, зраз. Еще ее можно вкусно пожарить, запечь и приготовить в духовке с мясом, овощами, сыром.

Видео дня
Запеченный картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного картофеля с сыром, крабовыми палочками и икрой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • картофель 5 шт
  • сыр
  • крабовые палочки
  • икра
  • майонез

Способ приготовления:

1. Картошку отварите.

Картофель для блюда

2. Выложите ее в форму для запекания и добавьте начинку из крабовых палочек, сыра и икры.

Начинка для картофеля

4. Запекайте до готовности, есть можно сразу, горячим! 

Готовое блюдо

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