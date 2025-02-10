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Фаршированный картофель для ужина: рецепт сытного блюда, которое понравится всем
Картофель – очень простой и бюджетный овощ, который может быть основой для пюре, супов, запеканок, а также пирогов, зраз. Еще ее можно вкусно пожарить, запечь и приготовить в духовке с мясом, овощами, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного картофеля с сыром, крабовыми палочками и икрой.
Ингредиенты:
- картофель 5 шт
- сыр
- крабовые палочки
- икра
- майонез
Способ приготовления:
1. Картошку отварите.
2. Выложите ее в форму для запекания и добавьте начинку из крабовых палочек, сыра и икры.
4. Запекайте до готовности, есть можно сразу, горячим!
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