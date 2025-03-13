Филе никогда не будет сухим: как вкусно приготовить диетическое мясо на обед

Даже диетическое и сухое куриное филе можно сделать нежным и сочным. Для этого его нужно протушить в соусе на основе крем-сыра. Такое мясо отлично подойдет на обед к любому гарниру.

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Идея приготовления сочной курицы в соевом соусе опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Можно подавать с картофельным пюре, любой кашей и макаронами.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

крем-творог – 200 г

розмарин – 2 веточки

чеснок – 4 зубчика

помидоры черри – по вкусу

вода – 100 мл.

сливочное масло – 30 г

специи

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду добавить немного растительного масла и сливочного масла. Туда же веточки розмарина.

2. Куриное филе слегка надрезать.

3. Обжарить с двух сторон до готовности и до золотистой корочки на маленьком огне.

4. Снять филе с огня.

5. В сковороду отправить чеснок, 1 минуту обжарить и добавить череду.

6. Тушить 5 минут.

7. Затем добавить крем-сыр и воду.

8. Перемешать и отправить в соус куриное филе.

9. Тушить еще 5 минут.

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