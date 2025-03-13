Филе никогда не будет сухим: как вкусно приготовить диетическое мясо на обед
Даже диетическое и сухое куриное филе можно сделать нежным и сочным. Для этого его нужно протушить в соусе на основе крем-сыра. Такое мясо отлично подойдет на обед к любому гарниру.
Идея приготовления сочной курицы в соевом соусе опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Можно подавать с картофельным пюре, любой кашей и макаронами.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- крем-творог – 200 г
- розмарин – 2 веточки
- чеснок – 4 зубчика
- помидоры черри – по вкусу
- вода – 100 мл.
- сливочное масло – 30 г
- специи
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду добавить немного растительного масла и сливочного масла. Туда же веточки розмарина.
2. Куриное филе слегка надрезать.
3. Обжарить с двух сторон до готовности и до золотистой корочки на маленьком огне.
4. Снять филе с огня.
5. В сковороду отправить чеснок, 1 минуту обжарить и добавить череду.
6. Тушить 5 минут.
7. Затем добавить крем-сыр и воду.
8. Перемешать и отправить в соус куриное филе.
9. Тушить еще 5 минут.
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