Фокачча: как приготовить дома вкусную альтернативу хлебу

Обычно рецепты приготовления домашнего хлеба достаточно сложны и требуют много времени, поэтому его выпекание для многих кажется настоящим испытанием.

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Однако это не всегда так. Одним из таких примеров является хлеб фокаччи, который можно приготовить всего за пять минут, используя несколько ключевых ингредиентов. Фокачча — плоский дрожжевой итальянский хлеб, который часто подают вместе с оливковым маслом и травами. Кулинарная блоггерша Александра поделилась простым рецептом этой выпечки в своем блоге Alexandra Cooks.

Ингредиенты

512 г обыкновенной муки

Две чайные ложки соли

Две чайные ложки быстрорастворимых дрожжей

Две чашки/470 мл воды

Оливковое масло.

Способ приготовления

Начните со смешивания муки, соли и дрожжей. Добавьте воду, используя лопатку, чтобы перемешать все вместе.

Смажьте оливковым маслом тесто, а затем накройте миску крышкой или тканью.

Александра отмечает важность добавления оливкового масла, особенно если накрывать миску кухонным полотенцем вместо крышки или пищевой пленки. Она сказала: "Если вы не смажете тесто достаточным количеством масла, вы рискуете, что тесто высохнет и образует корку на верхнем слое".

Оставьте тесто еще на два-четыре часа, пока оно не растянется, чтобы заполнить форму.

Разогрейте духовой шкаф до 220°C. Посыпьте тесто розмарином (по желанию), затем налейте на него две столовые ложки оливкового масла и нажмите пальцами, чтобы образовались глубокие ямочки.

Посыпьте морской солью и запекайте в духовке 25 минут или до золотистого цвета, прежде чем положить на решетку для охлаждения.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что испечь, если вдруг кончился хлеб.

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