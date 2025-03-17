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Галушки по-полтавски с зажаркой из сала и лука: рецепт традиционного украинского блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
528
Рецепт блюда

Галушки по-полтавски — традиционное украинское блюдо, которое не только очень питательное, но и очень вкусно и при этом – очень просто готовится. Достаточно всего лишь правильно сделать удачную основу – тесто. А яркого вкуса блюду придаст зажарка из сала и лука.

Видео дня
Галушки с зажаркой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных галушек по-украински с жареным салом и луком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • яйца 2шт
  • мука 150г (может пойти меньше или больше, добавляйте на глаз, потому что яйца у всех разного размера)
  • щепотка соли

Зажарка:

  • лук 2 шт
  • сало 100г

Способ приготовления: 

1. Взбалтываем яйца, добавляем мелкую соли и просеиваем постепенно муку. Замешиваем густое тесто, чтобы оно не падало с вилки.

Основа для галушек

2. Варим в кипящей подсоленной воде до готовности (3-5 минут). Выкладываем галушки ложкой перед этим каждый раз подержав ее в кипящей воде – тогда тесто не будет прилипать к ложке.

Сколько варить галушки

3. Для зажарки: поджариваем лук и сало, еще добавляют бекон.

Зажарка из сала и лука

Заправляем галушки и можно есть! 

Готовые галушки

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