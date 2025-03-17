Галушки по-полтавски с зажаркой из сала и лука: рецепт традиционного украинского блюда

Галушки по-полтавски — традиционное украинское блюдо, которое не только очень питательное, но и очень вкусно и при этом – очень просто готовится. Достаточно всего лишь правильно сделать удачную основу – тесто. А яркого вкуса блюду придаст зажарка из сала и лука.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных галушек по-украински с жареным салом и луком.

Ингредиенты:

яйца 2шт

мука 150г (может пойти меньше или больше, добавляйте на глаз, потому что яйца у всех разного размера)

щепотка соли

Зажарка:

лук 2 шт

сало 100г

Способ приготовления:

1. Взбалтываем яйца, добавляем мелкую соли и просеиваем постепенно муку. Замешиваем густое тесто, чтобы оно не падало с вилки.

2. Варим в кипящей подсоленной воде до готовности (3-5 минут). Выкладываем галушки ложкой перед этим каждый раз подержав ее в кипящей воде – тогда тесто не будет прилипать к ложке.

3. Для зажарки: поджариваем лук и сало, еще добавляют бекон.

Заправляем галушки и можно есть!

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