Галушки по-полтавски с зажаркой из сала и лука: рецепт традиционного украинского блюда
Галушки по-полтавски — традиционное украинское блюдо, которое не только очень питательное, но и очень вкусно и при этом – очень просто готовится. Достаточно всего лишь правильно сделать удачную основу – тесто. А яркого вкуса блюду придаст зажарка из сала и лука.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных галушек по-украински с жареным салом и луком.
Ингредиенты:
- яйца 2шт
- мука 150г (может пойти меньше или больше, добавляйте на глаз, потому что яйца у всех разного размера)
- щепотка соли
Зажарка:
- лук 2 шт
- сало 100г
Способ приготовления:
1. Взбалтываем яйца, добавляем мелкую соли и просеиваем постепенно муку. Замешиваем густое тесто, чтобы оно не падало с вилки.
2. Варим в кипящей подсоленной воде до готовности (3-5 минут). Выкладываем галушки ложкой перед этим каждый раз подержав ее в кипящей воде – тогда тесто не будет прилипать к ложке.
3. Для зажарки: поджариваем лук и сало, еще добавляют бекон.
Заправляем галушки и можно есть!
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