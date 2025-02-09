Газон станет гуще и здоровее весной, если в феврале выполнить эти 3 простых действия

Февраль — идеальное время, чтобы подготовить газон к весне. После зимы трава может выглядеть не лучшим образом: заросшей, пестрой или покрытой сорняками. Однако несколько простых действий, выполненных уже сейчас, сделают ваш газон гуще, зеленее и здоровее в предстоящем сезоне.

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Как улучшить состояние газона в феврале, рассказывает OBOZ.UA

Удалите "червивый гипс"

Земляные черви — полезны для почвы. Они улучшают воздухообмен и дренаж, что предотвращает ее заболачивание. Однако их деятельность оставляет на поверхности газона "червивый гипс" — свернувшиеся земляные комки, делающую траву грязной и приводящую к появлению пятен.

Что делать?

Возьмите метлу или грабли и удалите "следы червей", не повреждая траву. Так, ваш газон будет снова чистым и здоровым.

Проверьте газон на наличие мха и сорняков

Мох и сорняки — главные конкуренты травы за питательные вещества, воду и солнечный свет. Их присутствие ослабляет грунт и мешает траве расти густой и красивой.

Что делать?

В феврале не рекомендуется активно удалять мох или сорняки, так как трава еще не начала расти и может не восстановиться после вмешательства. Вместо этого осмотрите газон, отметьте проблемные участки, чтобы начать их обработку в более теплое время.

Не ходите по замерзшей или влажной траве

Зимой трава особенно уязвима. Если газон замерзший или влажный, травинки легко ломаются при нажатии, что может привести к повреждениям и стрессу растений.

Что делать?

Старайтесь не ходить по замерзшему или мокрому газону. Поврежденная трава более подвержена грибковым заболеваниям и плесени, а ее восстановление весной займет больше времени.

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