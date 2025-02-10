Хейли Бибер поразила элегантностью в винтажном образе. Фото

Утверждение о том, что мода циклична, подтверждают звезды, которые время от времени появляются на людях в винтажных образах, добавляя к ним лишь несколько современных акцентов. В последнее время такой подход полюбила модель Хейли Бибер.

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На днях она вышла на прогулку со своим мужем, певцом Джастином Бибером, одетая в архивный полосатый костюм Thierry Mugler из осенней коллекции 1998 года. Ансамбль состоял из приталенного жакета с глубоким вырезом и юбки-карандаша с распоркой.

Свой образ Бибер дополнила прозрачными черными колготами, туфлями-лодочками на тонкой шпильке, а вдобавок надела модные узкие солнцезащитные очки. Укладку под этот элегантный классический наряд модель сделала простую – выпрямила пряди. Макияж Хейли сделала в нюдовых тонах.

Подбором образа для модели занималась звездная стилистка Дани Мишель. Ее клиентками считаются также Кендалл Дженнер и Рози Хантингтон-Уайтли. Своим подопечным звездам Мишель часто предлагает архивные вещи и тем самым пропагандирует сознательное потребление в сфере моды. Стилистка любит воплощать в своих работах вневременную классику, для чего архивные вещи подходят идеально.

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