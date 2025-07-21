Где хранить картофель, чтобы он не портился до 6 месяцев: необычное место

Картофель является основным продуктом для большинства семей, однако сохранение его свежим является достаточно сложной задачей. При неправильном хранении он может начать прорастать, сморщиваться, становиться мягким или приобретать необычный зеленый оттенок.

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Обычно картофель покупают в неохлаждённых отделениях магазинов, и он оказывается в кладовках или других прохладных тёмных местах дома. Тем не менее, одно исследование показало, что, несмотря на распространенное мнение, картофель на самом деле можно безопасно хранить в холодильнике. Этот метод потенциально может продлить срок его годности до шести месяцев, пишет Express.

Традиционно картофель хранили подальше от холодильника из-за опасений относительно повышенного уровня акриламида – соединения, которое образуется в крахмалистых продуктах и теоретически может повысить риск рака.

Однако исследования показали, что охлаждение картофеля "на самом деле не увеличивает потенциал образования акриламида" по сравнению с обычным хранением его при комнатной температуре в шкафу.

Кроме того, покупателей призывают обращать внимание на сроки годности и информацию на упаковке, чтобы бороться с пищевыми отходами.

Если хранить картофель при комнатной температуре в кухонном шкафу, он якобы сохраняет оптимальное качество в течение 10 дней, согласно инструкциям с упаковки. Тем не менее, видимые признаки порчи могут стать очевидными лишь через 14 дней.

Несмотря на рекомендации на упаковке, что срок годности составляет лишь 10 дней, охлажденный картофель, хранившийся при температуре 4°C, оставался в отличном состоянии более двадцати дней после истечения срока годности, сказано в исследовании.

Эксперты объявили холодильник "правильным местом" для хранения картофеля для максимального срока годности, утверждая, что "в таких условиях он будет храниться дольше всего".

Картофель может оставаться съедобным в течение нескольких месяцев, если его хранить в прохладном темном месте, а охлаждение может утроить этот период.

Чтобы еще больше продлить свежесть картофеля, эксперты советуют вынуть его из пластиковой упаковки и поместить в тканевый пакет, который предотвращает попадание света и позволяет картофелю дышать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как хранить картофель, чтобы он не портился год.

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