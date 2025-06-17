Как хранить картофель, чтобы он не портился год: действенный метод

Хотя большинство людей полагаются на инстинкт или традиции, когда дело доходит до хранения продуктов, несколько простых лайфхаков могут значительно продлить срок годности вашего картофеля.

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На самом деле, по словам экспертов, правильный подход к хранению может означать, что он останется пригодным для использования гораздо дольше, чем вы ожидаете, пишет OBOZ.UA.

В идеале картофель следует хранить в прохладном, сухом и темном месте, поскольку со временем воздействие света и влаги может привести к его гниению. Поместите его в просторный шкаф, кладовку или даже подвал, где он будет оставаться свежим неделями.

Но главное не только подобрать правильную температуру и освещение, не менее важна вентиляция.

Используйте корзины и перфорированные пакеты, поскольку они имеют хорошую вентиляцию. Герметичные контейнеры - это категорический запрет, поскольку они со временем начнут запотевать и гнить.

Для тех, кто хочет еще больше расширить свои запасы, решением может быть замораживание вареного картофеля. При правильном выполнении этот метод может сохранить ваш картофель до целого года.

Если вы планируете использовать вареный картофель в качестве ингредиента для приготовления какого-то блюда, убедитесь, что он остыл до комнатной температуры.

Прежде чем поместить его в морозильную камеру, положите картофель в герметичный контейнер или многоразовый полиэтиленовый пакет, где он может храниться до года.

Также не рекомендуется промывать картофель, поскольку это создаст влагу, которая способствует росту грибков и бактерий, поэтому хранение этого основного овоща в сухом виде является обязательным.

Благодаря этому ваш картофель не просто будет оставаться в хорошем состоянии неделями - он сможет прослужить вам на протяжении всех сезонов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, сколько раз надо окучивать картофель.

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